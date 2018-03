Instant - thay đổi lớn nhất của công cụ tìm kiếm Google / Google mừng Chrome tròn 2 tuổi bằng phiên bản 6 / 5 lý do nên dùng trình duyệt Internet Explorer 9

Trên blog của Chromium, Google khẳng định các cải tiến mới giúp phiên bản 7 đạt được hoạt động đầy thuyết phục, trong một số trường hợp còn nhanh hơn 60 lần so với Chrome 6 nhờ bổ sung khả năng tăng tốc đồ họa.

Bảng so sánh tốc độ giữa bản Chrome 6 (xanh lam) và Chrome 7. Xem video minh họa

Trong khi đó, sau khi liệt kê các lý do nên sử dụng Internet Explorer 9, tạp chí Computer World tiếp tục so sánh với Chrome và đưa ra lý do nên sử dụng trình duyệt của Google:

Tốc độ nhanh hơn

IE 9 hoạt động nhanh hơn phiên bản trước nhưng vẫn thua Chrome còn bản thử nghiệm của Firefox 4 "chậm một cách đáng ngại".

Tận dụng diện tích màn hình

IE 9 và Firefox 4 đã được đơn giản hóa và giao diện trông sạch sẽ, gọn gàng hơn giống Chrome. Tuy nhiên, một điểm khác biệt là tab của Chrome được đặt ở vị trí cao nhất trên cửa sổ trình duyệt, giúp khai thác tối đa diện tích hiển thị. Đây là chi tiết nhỏ nhưng lại hữu ích khi người sử dụng đang có xu hướng chuyển sang màn hình 16:10 và 16:9. IE 9 cũng tiết kiệm không gian khi xếp các tab nằm ngang với thanh địa chỉ One Box, nhưng điều này khiến chiều dài tab bị thu ngắn lại.

Các chương trình add-on hữu ích

Firefox vẫn được đánh giá cao nhờ kho phần mềm tích hợp (add-on) phong phú nhưng cộng đồng phát triển ứng dụng cho Chrome cũng đang tăng nhanh chóng với nhiều chương trình được đánh giá cao.

Thanh địa chỉ hỗ trợ Google Instant

Thanh Address Bar của Chrome kiêm luôn nhiệm vụ tìm kiếm, do đó, khi Google Instant được triển khai rộng rãi, người sử dụng sẽ cảm thấy rất thú vị vì có thể trải nghiệm tính năng này trực tiếp trên thanh địa chỉ.

