Edward Snowden - Cựu điệp viên CIA từng tiết lộ nhiều thông tin mật của chính phủ Mỹ - vừa phát hành ứng dụng mới dành cho máy Android mang tên Haven: Keep Watch, cho phép smartphone có thể giám sát nhà ở, kể cả smartphone giá rẻ. "Ứng dụng dành cho những ai cần phương thức tối ưu nhưng chi phí thấp để bảo vệ ngôi nhà của mình, văn phòng, phòng khách sạn hoặc các không gian riêng tư khác", Snowden cho biết.

Giao diện sau cài đặt của Haven.

Không giống như những ứng dụng theo dõi nhà cửa khác vốn chỉ đóng vai trò là camera an ninh (tức chỉ sử dụng camera và micro trên smartphone), Haven tận dụng toàn bộ hệ thống cảm biến trên máy. Điều này cho phép điện thoại có thể phát hiện chuyển động, âm thanh, luồng sáng... thậm chí kết hợp với ứng dụng bên thứ ba để phân tích tình huống.

Điều đặc biệt là người dùng có thể tắt một trong những tính năng nếu cảm thấy không cần thiết. Ví dụ có thể tắt camera và đặt vào góc kín để ghi lại âm thanh, chuyển động mà không cần hình ảnh; hoặc cũng có thể làm một chiếc camera giám sát thông thường.

Haven cho phép ghi lại những gì đã theo dõi được và thông báo đến smartphone chính từ xa.

Sự kiện được ghi lại trên bộ nhớ máy thay vì đám mây, thông báo an toàn được gửi về smartphone chính sau một thời gian nhất định. Nếu phát hiện điều bất thường, thông báo cảnh báo sẽ được gửi về ngay lập tức, miễn là smartphone chính kết nối Internet.

Theo Slashgear, Haven được tạo nên bởi Guardian Project và Tổ chức Tự do báo chí (Freedom of the Press Foundation) do chính Snowden sáng lập và làm Chủ tịch. Ứng dụng có thể chạy trên các máy từ giá rẻ đến cao cấp, giúp người dùng tiết kiệm chi phí hoặc có thể tận dụng lại máy cũ nếu không dùng.

Hiện Haven đã có mặt trên Play Store, chưa có cho người dùng iOS.

Bảo Lâm