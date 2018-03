Siêu hacker Anh có thể chịu án 70 năm tù / 10 vụ hack nổi tiếng nhất mọi thời đại

Trong bài hát Only a Fool, McKinnon thể hiện sự cảm thông của mình với cô gái đang chịu nhiều áp lực: "Đừng nản chí, nếu mọi việc không suôn sẻ, hãy cố gắng nhiều hơn nữa. Chỉ kẻ ngốc mới buông xuôi" (Don't stop don't say it don't matter. If it ain't easy, try harder. Only a fool would let it go).

McKinnon cũng gặp khó khăn trong những năm qua khi các công tố viên người Mỹ cho rằng anh đáng phải chịu 70 năm tù. Hacker này đã truy cập bất hợp pháp 92 máy tính từ tháng 3/2001 đến 3/2002, gây thiệt hại 900.000 USD dù không phát tán bất cứ thông tin mật nào.

Châu An (Video: MySpace)