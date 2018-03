Baby đã tạo khoảng cách khá xa so với clip đứng vị trí thứ hai Bad Romance của Lady Gaga với 360 triệu pageview. Tuy nhiên, ca khúc này cũng bị tới 1.152.462 người bấm dislike (không thích).

Trong khi đó, Friday, bài hát bị cho là "siêu chán" của cô bé 13 tuổi Rebecca Black, chỉ xuất hiện cách đây hơn 1 tháng nhưng đã thu hút gần 60 triệu lượt xem và chuẩn bị đuổi kip Baby với 1.128.067 số người ghét.

Ngoài ra, Justin Bieber còn sở hữu hai video "khó ưa" khác là Never Say Never và Somebody to Love. Bad Romance chiếm vị trí còn lại trong Top 5.

Châu An