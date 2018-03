Judson Laipply đã gây ấn tượng mạnh với người dùng Internet trong thời kỳ mở màn của trào lưu chia sẻ video trên mạng. Trong 1 phút, clip Evolution of Dance gợi nhớ cho người xem những điệu nhảy nổi tiếng. Hiện Judson đi khắp nước Mỹ để diễn thuyết và dành thời gian xây dựng ý tưởng cho các clip tiếp theo. Xem video Evolution of Dance thu hút gần 200 triệu lượt xem

Hàng chục triệu người xem trên khắp thế giới đã không thể quên phản ứng dễ thương của hai em bé người Anh khi chơi với nhau trong trong video Charlie Bit My Finger năm 2007. Cha mẹ họ đã lập blog thường xuyên cập nhật về hai đứa con nổi tiếng của mình. Một số công ty còn sản xuất cả cốc, áo, mũ in chữ Charlie Bit Me. Trong ảnh là Harry (người anh bị cắn, bên trái) và Charlie (bên phải) mặc áo có dòng chữ nổi tiếng. Xem video