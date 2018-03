Trong gói quà có chiếc bánh nướng xinh xắn đặt trong một hộp nhỏ và được trang trí bằng dải nơ màu xanh. Đây không phải là lần đầu tiên Microsoft gửi quà đến cho Mozilla. Vào năm 2008, hãng phần mềm cũng gửi bánh nướng đến đối thủ nhân dịp trình làng Firefox 3.

Microsoft gửi quà tặng Mozilla.

Việc tặng bánh của Microsoft được nhiều chuyên gia cho rằng, công ty này chúc mừng sự thành công của Mozilla đồng thời cũng ngầm cảnh báo đối thủ rằng, họ sẽ luôn cải tiến trình duyệt Internet Explorer để một ngày nào đó lấy lại thị phần đã mất.

Mozilla cho người dùng tải Firefox 5 chỉ sau 3 tháng ra mắt Firefox 4. So với các phiên bản trước, Firefox 5 được bổ sung tính năng Do Not Track để người sử dụng có thể thiết lập chế độ ngăn các nhà quảng cáo theo dõi hoạt động trên mạng của họ. Ngoài ra, trình duyệt mới cũng đã cải tiến CSS, hỗ trợ HTML5 tốt hơn, tốc độ cao và ổn định hơn cũng như khắc phục một số điểm chưa hoàn thiện trong bản cũ.

Microsoft tung ra Internet Explorer 9 vào giữa tháng 3 và nhận được 2,3 triệu lượt tải chỉ trong 24 giờ đầu tiên. Tuy nhiên con số này chỉ bằng một nửa so với Firefox 5 với 5 triệu lượt download. Nguyên nhân của sự chênh lệch này được cho là do Firefox 5 hỗ trợ hệ điều hành cũ kĩ 10 năm tuổi Windows XP (hiện vẫn chạy trên phần lớn PC hiện nay) trong khi Internet Explorer 9 yêu cầu Windows Vista trở lên.

Nguyễn Hùng