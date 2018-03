'Không ngủ ở Tokyo'... giữ chỗ chờ mua PS3

Theo nhận định của trang Game Thủ.NET, đến nay, lượng PS3 tại thị trường Hà Nội vẫn chỉ dừng lại ở con số 2, một tại cửa hàng GameCenter trên phố Lý Nam Đế và một tại quầy Hotgame ở Trần Huy Liệu.

Chiếc PS3 kèm trò chơi Genji đầu tiên tại Việt Nam.

Do giá không rẻ, lại đang dao động mạnh, nên chủ các cửa hàng vẫn chưa dám mạnh tay nhập thiết bị về bày bán. Hầu hết chỉ chờ đặt hàng từ các game thủ có nhu cầu trước rồi mới đi mua máy.

"Giá PS3 chưa ổn định, chúng tôi đã giảm vài lần từ 15.000.000 đồng ban đầu đầu xuống chỉ còn 10.800.000 đồng ở thời điểm này. ... Do sự chênh lệch lớn như vậy, nên chỉ có một số ít fan hâm mộ cuồng nhiệt PlayStation mạnh dạn chi tiền để trở thành những người đầu tiên sở hữu thiết bị này tại Việt Nam", anh Đại, người quản lý Hotgame, nhận xét.

Chiếc máy có mặt ở địa điểm này là hàng xách tay xuất xứ từ Hong Kong, được đưa về Việt Nam sau khi "chu du" qua Thâm Quyến (Trung Quốc). Vì sản phẩm phải vượt qua quãng đường dài như vậy, Hotgame đành hứa hẹn với khách hàng là họ chỉ có thể nhận được PS3 sau 4 ngày đặt mua. Khi đã có máy, người mua muốn kiếm thêm đĩa game cũng sẽ phải chờ một khoảng thời gian tương tự, bởi trò chơi dành cho PS3 rất đắt, mỗi đĩa giá 1.100.000 đồng (đắt hơn cả tay cầm không dây Sixaxis đi kèm - 800.000 đồng).

Cảm giác đầu tiên của tất cả khách hàng đến chiêm ngưỡng chiếc máy ở cửa hàng Hotgame là: "đẹp nhưng ...quá to và quá nặng". Hộp nguyên đai nguyên kiện của thiết bị nặng đến 7 kg. Xét về kích thước, một máy PS3 tương đương với 2 chiếc PS2 đặt cạnh nhau.

Ngoài sản phẩm chính đen bóng (có thể soi gương được), hộp máy còn có thêm một tay cầm không dây Sixaxis, cáp nguồn, dây AV, dây xạc game pad, dây mạng và một trò chơi đi kèm.

Các phụ kiện đi kèm máy.

Điều khiến nhiều game thủ ngạc nhiên là, không giống như Xbox 360 , các linh kiện ngoài của PS3 rất dễ thay thế. Dây nguồn và dây mạng có thể được "thế chân" bằng các loại cáp dùng trong máy tính thường, dây AV không có sự khác biệt so với sản phẩm của PS2, cáp xạc USB có thể mua ở tất cả các điểm bán đồ điện tử Sony.

Do nhu cầu của khách hàng, anh Sáng, chủ cửa hàng Hotgame, chỉ mua về máy PS3 loại có ổ cứng 20 GB. Khi vận hành, máy đã ngốn 6 GB dung lượng cho các cài đặt hệ điều hành, game thủ sẽ chỉ còn 14 GB để lưu trữ nội dung game (trung bình một game "nặng" 2 GB). Tuy nhiên, đây có vẻ không phải là khuyết điểm của thiết bị, bởi tại Việt Nam, một số "dân chơi PlayStation" sành sỏi khẳng định đã thành công trong việc thay thế kho dữ liệu 20 GB trên bằng ổ 120 GB của máy tính xách tay.

Trên thân máy chỉ tích hợp 4 cổng USB cho 4 tay cầm khác nhau, không có khe nhét thẻ nhớ như ở PSOne và PS2. Điều này sẽ gây nhiều phiền toái đối với những người muốn sử dụng lại phần lưu trữ dữ liệu của trò chơi trước đó trên một thiết bị khác.

PS3 không sử dụng khay đĩa kéo ra đẩy vào như hầu hết các thiết bị truyền thông khác. Thay vào đó, máy này sử dụng cơ cấu đặc biệt, chỉ cần đẩy nhẹ qua khe cắm, lập tức hệ thống sẽ "nuốt" đĩa vào bên trong qua một lớp cửa mềm chống xước.

Riêng về chiếc điều khiển, mặc dù có hình dạng bên ngoài giống hệt như Dual Shock, nhưng Sixaxis lại rất nhẹ (do không còn thiết bị tạo rung). Đặc điểm về trọng lượng chắc chắn sẽ khiến nhiều game thủ phải mất một khoảng thời gian nhất định để làm quen bởi chiếc điều khiển mới không thực sự đem lại cảm giác "chắc tay" ngay ở lần thử ban đầu.

Giao diện giống hệt trên PSP.

Thêm vào đó, Sixaxis chỉ hỗ trợ xạc điện năng qua cáp USB chứ không thể thay thế pin. Dù nhà sản xuất khẳng định sẽ bảo hành "suốt đời" cho linh kiện, nhưng đến thời điểm pin bị "già", chắc chắn Sixaxis sẽ gây nhiều phiền toái cho người chơi.

2 chiếc cần analog trên tay cầm mới cao hơn Dual Shock, tạo ra góc xoay lớn hơn khi sử dụng. Nhờ đó, di chuyển của nhân vật trong game sẽ linh hoạt và chính xác hơn. 2 phím R2 và L2 đã được thiết kế lại, thay vì chỉ có thể đẩy theo phương thẳng đứng như trên điều khiển cũ, chuyển động của chúng được chuyển thành đẩy nghiêng theo dạng cò súng (giống với tay cầm của Xbox 360).

Sony chỉnh sửa chi tiết này để giúp người chơi thoải mái hơn trong các game "shooter", đặc biệt là các trò lái máy bay ứng dụng công nghệ "cảm ứng trục nghiêng" của Sixaxis. Cảnh tượng game thủ dùng tay cầm làm vô lăng, thực hiện những động tác di chuyển trong không khí để điều khiển phi thuyền với 2 ngón trỏ sẵn sàng đặt trên "cò súng" chắc chắn sẽ được nhìn thấy thường xuyên trong tương lai gần. (Do thiết bị ở Hotgame chỉ đi kèm với trò chơi Genji: Days of the Blade, trong khi GameCenter mới nhập máy và chưa có game, nên tính năng "nghiêng" của tay cầm vẫn chưa được kiểm định chính xác).

PS3 nhận đĩa rất nhanh, thời gian chờ đọc giữ liệu không đủ để làm game thủ sốt ruột. Nếu quá trình "rip" một đĩa ca nhạc 164 MB vào máy PC thường tốn khoảng 5 phút, thì PS3 chỉ mất chưa đầy 1 phút để hoàn tất. Hiện hệ thống vẫn chưa chơi được các game PSOne và PS2.

2 phím R2 và L2 trên tay cầm mới (ảnh dưới) khi bấm sẽ đẩy về phía sau.

Khi đã sao nội dung game vào ổ cứng, PS3 sẽ vận hành mà không cần đĩa game nữa. Lúc này, game thủ có thể tùy ý cho đĩa ra ngoài. Tuy nhiên, đến thời điểm chuyển màn hoặc xem phim cắt cảnh, chiếc máy lại yêu cầu phải có đĩa game để tiếp tục. Đây là biện pháp chống "game lậu" mà hãng điện tử Nhật Bản áp dụng cho thiết bị thế hệ mới này.

Quầy hàng 127 A6 Trần Huy Liệu không được trang bị màn HDTV, nên chất lượng hình ảnh của trò chơi chưa thể hiện được sự vượt trội hơn so với những gì từng được thấy trên PS2.

Chỉ khi ghé sát tai vào chiếc máy, người chơi mới có thể nghe được tiếng máy chạy bên trong. Đây là ưu điểm khá lớn của sản phẩm so với "cái ấm nước đang sôi" Xbox 360.

Sau nửa tiếng vận hành, PS3 bắt đầu tỏa nhiệt khá lớn. Mặt sau và mặt phải (khi đặt máy nằm) chịu nhiệt lượng thoát ra cao nhất, tuy không gây bỏng nhưng đủ để người ta rụt tay lại nếu chạm phải. May mắn là, sản phẩm PlayStation này có đến 4 hướng thoát nhiệt nên không gây nóng tập trung như sản phẩm của Microsoft.

