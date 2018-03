ICT Day Sài Gòn được tổ chức ngày 17/9 tại Trung tâm Hội chợ và triển lãm Tân Bình, 446 Hoàng Văn Thụ, quận Tân Bình, TP HCM. Đây là năm thứ 2, ngày hội công nghệ số Đài Loan đến với các tín đồ công nghệ và người tiêu dùng tại TP HCM. Ngày hội năm nay diễn ra với quy mô lớn hơn, danh mục sản phẩm đa dạng và các hoạt động đặc sắc và vui nhộn.

Sự kiện là nơi hội tụ của những sản phẩm công nghệ tiên tiến nhất của Đài Loan.

Người tiêu dùng sẽ được tìm hiểu, khám phá những đột phá mới về công nghệ đến từ Đài Loan. Những thành tựu công nghệ mới nhất, những sản phẩm đang tạo nên trào lưu về công nghệ như máy tính bảng, máy quay chuẩn Full HD, công nghệ điện toán đám mây, dịch vụ định vị, công nghệ tương tác thời gian thực… sẽ được trình diễn tại đây.

Tham gia chương trình, khách tham quan sẽ được hòa mình vào các hoạt động giải trí như game, biểu diễn ca nhạc, nghệ thuật, các trò chơi đố vui có thưởng và nhận quà tặng giá trị ngay tại các gian hàng và tại sân khấu.

Siêu mẫu diễn viên Thanh Hằng, đại sứ chương trình Taiwan Excellence sẽ tham gia các hoạt động của ngày hội, giao lưu cùng khán giả, chụp hình lưu niệm và cổ vũ cũng như chấm điểm cho các thí sinh IT Travelers GO! (cuộc thi dành cho các tín đồ du lịch và công nghệ do Taiwan Excellence khởi xướng và tổ chức), đang là “tâm điểm” chú ý của cả châu Á.

Siêu mẫu Thanh Hằng sẽ tham gia các hoạt động của ICT day.

IT Travelers GO do Hội đồng phát triển Ngoại thương Đài Loan (TAITRA) tổ chức. Được khởi động từ giữa tháng 7 tại 3 quốc gia gồm Việt Nam, Ấn Độ và Indonesia, đến nay tại Việt Nam, cuộc thi đã thu hút sự tham dự của hơn 2.000 người. Top 4 người sẽ có mặt trên chuyến hành trình 21 ngày khám phá châu Á cùng cơ hội nhận giải thưởng tiền mặt trị giá lên đến 20.000 USD. Vòng thi này sẽ trực tiếp diễn ra tại Ngày hội Công nghệ số Đài Loan vào 17/9.

Taiwan Excellence là chiến dịch quảng bá cho sự tiên tiến và sáng tạo của ngành công nghệ thông tin Đài Loan trên thị trường quốc tế. Chiến dịch này được sự chỉ đạo của Bộ Kinh tế Đài Loan (MOEA) và do Hội đồng Phát triển Ngoại thương Đài Loan (TAITRA) thực hiện. Được sự hỗ trợ bởi 26 thương hiệu công nghệ thông tin hàng đầu Đài Loan, “Taiwan Excellence” mong muốn mang đến cho người tiêu dùng Việt Nam những sản phẩm công nghệ “Đáng tin cậy”, “Đầy sáng tạo” và “Nhiều lợi ích”.

Tham khảo website: www.taiwanexcellence.com.vn.

(Nguồn: Taiwan Excellence)