Cuộc thi IT Travelers GO! là một phần của chiến dịch Taiwan Excellence, quảng bá cho sự tiên tiến và sáng tạo của ngành công nghệ thông tin Đài Loan trên thị trường quốc tế. Được sự chỉ đạo của Bộ Kinh Tế Đài Loan (MOEA), do Hội đồng phát triển ngoại thương Đài Loan (TAITRA) thực hiện và sự hỗ trợ bởi 27 thương hiệu công nghệ thông tin hàng đầu Đài Loan, chiến dịch Taiwan Excellence kéo dài từ tháng 5 đến tháng 12/2011. Tham khảo: http://www.taiwanexcellence.com.vn/ hoặc www.facebook.com/TaiwanExcellence.vn