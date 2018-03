Facebook thử nghiệm nút phản hồi cho bình luận

Thực chất, phần nhạy cảm trong tấm ảnh chỉ là khuỷu tay của cô gái. Ảnh: Cnet

Đây là bài kiểm tra chức năng kiểm duyệt hình ảnh trên Facebook trong tài khoản của một chương trình có tên Theories of The Deep Understanding of Things. Hình ảnh bị Facebook gỡ xuống có nội dung là một người phụ nữ đang tắm và để hai tay lên thành bồn.

Nguồn tin này cho biết khi xoá ảnh, mạng xã hội lớn nhất chỉ thông báo chứ không hỏi thêm bất kỳ điều gì đối với người dùng. Chỉ khi người đăng tải tấm ảnh này gọi điện đến số điện thoai hỗ trợ của Facebook, hình ảnh mới được khôi phục. Thêm vào đó, đại diện của hãng cũng đã gửi lời xin lỗi đến người dùng này.

Thanh Tùng