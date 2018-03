BlackBerry lần đầu chạy quảng cáo triệu đô tại Super Bowl

Hãng này cho hay clip dài 2 phút được đạo diễn bởi Jon Favreau - nổi tiếng với các tập phim Iron Man. Cuối quảng cáo còn có sự xuất hiện của cầu thủ bóng rổ LeBron James. "Như thế là quá nhiều ngôi sao và tài năng hạng A đắt đỏ của Hollywood góp mặt trong một quảng cáo truyền hình", trang The Verge nhận xét.

Odenkirk, Rogen và Rudd cùng bàn về ý tưởng "The Next Big Thing" cho Samsung. Trước đó, trong đoạn teaser, họ được yêu cầu không nhắc tới "Super Bowl", "San Francisco 49ers" và "Baltimore Ravens" trong quảng cáo vì đây là những cụm từ đã được đăng ký bản quyền. Do đó, họ chọn nói tránh thành "San Francisco 50-1 ers", "Baltimore Blackbirds". Còn trong clip chính thức, họ nói về chuyện người xem thích những quảng cáo có trẻ con mặc bỉm, điệu nhảy Gangnam Style...

Chưa tính đến các chi phí thuê người nổi tiếng và quá trình làm phim, báo Wall Street Journal cho hay mỗi quảng cáo 30 giây tại Super Bowl năm nay có giá 3,8 triệu USD (tăng từ 3,5 triệu năm 2012). Có nghĩa, Samsung phải bỏ ra số tiền khổng lồ 15,2 triệu USD để clip về Galaxy Note II và Galaxy Note 10.1 xuất hiện giữa trận siêu cúp.

Châu An