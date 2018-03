Màn chiếu 3D "made in Việt Nam" do nhóm 3D Store nghiên cứu và chế tác thành công cũng được giới thiệu tại đây. Màn chiếu bạc 3D-150 inch có giá khoảng 18 triệu đồng trong khi loại nhập của nước ngoài đắt hơn nhiều (từ 5.000 USD trở lên). Nhiều dân chơi HD cho biết chất lượng của màn nội địa không thua kém so với ngoại nhập. Màn "made in Việt Nam" có tấm nền plastic cường lực, những sợi bố cường lực rất chắc giúp cho việc căng màn không bị nhăn, sơn bạc bằng robot tự chế.