Những clip cầu hôn nổi tiếng nhất được chia sẻ trên mạng

Chàng trai Matt Still muốn tạo bất ngờ lớn cho bạn gái Ginny, nên anh thuê một chuyên gia chụp ảnh cưới ở Atlanta (Mỹ) cùng tạo ra đoạn clip thông minh và kịch tính như một trailer giới thiệu phim mới. Trong video đó, Still trò chuyện với bố của Ginny, nhờ ông nắm tay cô dẫn vào nhà thờ trong lễ cưới.

Sau khi được sự đồng ý của rạp chiếu phim, anh trai của Ginny đưa cô đi xem bộ phim bom tấn Fast Five. Cô gái không hề biết gia đình và bạn bè cũng có mặt trong phòng chiếu ngoài 100 khách lạ khác. Clip được phát lẫn trong số các trailer quảng cáo trước khi phim chính thức bắt đầu. Ginny nhận ra giọng nói quen thuộc của Still và tỏ ra đầy bối rối và xúc động. Kết thúc video, Still bước vào và cầu hôn cô.

Ginny có vẻ thờ ơ khi tưởng một trailer phim khác sắp được chiếu. Rồi ngỡ ngàng khi nhận ra giọng nói của người yêu và bố mình. Matt Still trao nhẫn cho cô ngay trong rạp. Xem video màn tỏ tình đang gây sốt trên mạng

Châu An