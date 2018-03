Quảng cáo chính thức về iPad Mini được Apple trình chiếu từ ngày 23/10 nhưng phải tới đúng ngày 2/11 khi sản phẩm được bán ra, họ mới đăng video lên YouTube:

Clip nhanh chóng thu hút hàng trăm nghìn lượt xem với nhiều lời khen chê. Còn Conan O'Brien lại phổ lời cho nhạc để nói về việc Apple "sung sướng" như thế nào khi người sử dụng sẵn sàng bỏ tiền mua sản phẩm của họ một cách mù quáng:

Lời bài hát chế:

Spend your money, spend your money

Spend your money, spend your money

You will buy anything that we put into the store

No matter how minute the chan-ges are to the previous model

You're just trying to fill the empty void in your sad life.

Tạm dịch:

Hãy vung tiền mua bất cứ thứ gì chúng tôi (Apple) bán tại cửa hàng, không cần biết chúng gần như chẳng khác gì mấy so với phiên bản thế hệ cũ. Các bạn chỉ đang cố lấp đầy khoảng trống trong cuộc sống buồn tẻ của mình.

Châu An