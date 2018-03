Tạp chí Time của Mỹ nhận định Google đã đảo ngược được lời nguyền về cái dớp luôn thua trên trận chiến mạng xã hội. Không có sự "kéo quân" ồ ạt từ Facebook sang Google+, nhưng ít nhất, nó trở thành một trong những cái tên được nhắc đến nhiều nhất trên Internet mấy ngày qua chứ không hề im ắng như khi Google Buzz và Wave ra đời. Mạng này đang "hot" đến mức nhiều người đã thốt lên rằng: "Dân tình toàn lên Facebook để nói chuyện... Google+".

Chính vì thế, trên Facebook tuần này bỗng xuất hiện những status rất lạ và khiến không ít người kinh ngạc: "Facebook xong rồi, giờ phải đi đặt vòng đây. Tốn thời gian quá", "Đi đặt vòng chưa em?", "Báo cáo với bà con là mình chỉ đặt vòng sau 10h tối thôi nhé"...

"Nô nức đặt vòng" trên Google+.

Google+ cho phép người dùng xếp danh sách bạn bè của họ vào các nhóm khác nhau để thuận tiện cho việc chia sẻ thông tin, chẳng hạn nhóm công việc, nhóm bạn quen biết qua diễn đàn... và một người có thể được đặt trong nhiều nhóm. Google gọi chức năng này là Circles (vòng tròn bạn bè), còn người dùng Việt Nam đã gán cho nó cái tên dí dỏm là "đặt vòng". Khi không thể kiểm soát được số lượng bạn bè trên Google+, các thành viên sẽ "nhắc nhở" nhau rằng: "Quan hệ lăng nhăng, giờ dính hậu quả nghiêm trọng, lại phải đặt vòng lại thôi".

Tai nạn của một thành viên Google+.

Thành viên Toby... còn gặp "tai nạn" hy hữu khi hồn nhiên chọn một nickname ấn tượng cho tài khoản Google+ mà không biết rằng tên này sẽ được thay đổi đồng bộ trên tất cả dịch vụ Google khác mà người đó tham gia. Toby... đã lỡ tay gửi e-mail cho sếp và một số khách hàng bằng "cái tên củ chuối" như lời người này tự nhận.

Các thành viên khác đã vào chia sẻ kinh nghiệm rằng để có thể thoải mái đặt biệt danh trên Google+ mà không ảnh hưởng đến các giao dịch trong Gmail, người sử dụng nên truy cập hòm thư, vào Mail Setting -> Accounts and Import -> Send mail as: -> Edit info -> Name rồi điền tên họ muốn hiển thị khi gửi e-mail.

Cũng vì sự liên thông xuyên suốt giữa các dịch vụ Google này mà thành viên Le Quoc... cũng gặp tình huống dở khóc dở cười khác. Cách đây vài năm, người này lập tài khoản trên website chia sẻ ảnh Picasa của Google để đăng tấm ảnh riêng tư và ngộ nghĩnh giữa cậu và bạn gái. Về sau, Le Quoc... chuyển sang Facebook nên chủ yếu đăng ảnh trên mạng xã hội này và Flickr. Cậu cũng đã chia tay cô bạn gái kia nên quên bẵng tài khoản Picasa. Khi Google+ xuất hiện, cậu hào hứng tham gia mà không biết rằng toàn bộ ảnh trong tài khoản Picasa được tự động chuyển vào mục Photos trên Google+. Đến khi người yêu mới vào xem được và nổi giận, cậu đã phải khổ sở giải thích và năn nỉ mới có thể làm "nàng" nguôi ngoai.

Ảnh trên Picasa sẽ được tự động chuyển vào Google+.

Google còn một công cụ thú vị khác là Instant Upload. Nếu bật tính năng này, mọi ảnh, video người sử dụng chụp và quay bằng điện thoại sẽ lập tức được đăng lên một kho riêng trên Google+. Tuy nhiên, do còn bỡ ngỡ với mạng xã hội này, nhất là khi dùng smartphone để truy cập, một số người nhỡ tay bấm public mà không để ý nên mọi ảnh xấu đẹp của họ đã bị trưng ra trước "bàn dân thiên hạ".

