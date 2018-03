- Sergey Brin: Tối qua vừa chén phải một bát súp dở tệ. Cảm thấy mình xấu xa hơn một chút.

(Don't be evil - Đừng làm điều xấu - là khẩu hiệu không chính thức của Google, ý nói người ta vẫn có thể kiếm tiền mà không cần thủ đoạn).

- Larry Page (đồng sáng lập Google): Này Brin, đổi các chữ cái trong tên của cậu đi, nó sẽ thành: Yes Bringer, hoặc Grey is Nerd, hoặc Greeny Ribs...

- Brin: Larry, đi làm đi.

- Larry Page: Tôi đang làm việc đây.

- Brin: Tên của cậu là Argyle Rap đấy.

- Larry Page: Tuyệt!