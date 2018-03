Các mẫu máy ảnh mirrorless tụ họp trong bữa tiệc giả định.

Đoạn video vui nhộn do The Camera Store đăng tải có tên gọi "The Mirrorless Party" (bữa tiệc máy ảnh ống kính rời không gương lật) sử dụng chủ yếu kỹ xảo stop-motion và các lời thoại để nhân cách hóa nhân vật. Với chỉ gần 2 phút ít ỏi nhưng tác giả vẫn đưa ra được những nét chính của thị trường máy ảnh mirrorless như EOS M gia nhập khá muộn, dòng NEX của Sony tự hào với cảm biến lớn trong khi Nikon 1 lại khiêm nhường với kích thước cảm biến khá nhỏ.

Hoạt cảnh chiếc X-E1 "xin" được đến chụp cùng Leica M với lời mong muốn khá ngộ nghĩnh "Tôi cũng muốn trở thành anh khi lớn lên" cũng thể hiện rõ trong xu hướng máy ảnh gần đây của Fujifilm. Hãng đang đi theo hướng thiết kế hoài cổ, chất lượng được đầu tư kỹ càng và bán ở một mức giá khá cao giống như Leica định vị thương hiệu nhiều năm nay.

Hoài Anh

Video: The Camera Store