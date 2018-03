Cách đây 4 năm khi cuộc tranh cử diễn ra, Carter và 5 người khác đã Like trang "Jim Adams for Hampton Sheriff" (Chọn Jim Adams làm cảnh sát trưởng của Hampton). Cuối cùng, B.J. Roberts chiến thắng và liền sa thải Carter cùng 5 người kia. Sáu người lập tức đệ đơn kiện lên tòa án, tố cáo Roberts đã không tôn trọng quyền tự do ngôn luận của công dân.

Tuy nhiên, quan tòa Raymond Jackson đã gạt vụ này vào tháng 4/2012 vì cho rằng hành động "Like" điều gì đó trên Facebook không phải là phát ngôn nằm trong diện được bảo vệ của luật pháp.

Trang Facebook mà Carter 'Like' khiến ông bị sa thải.

Sau đó, luật sư của Facebook đã lên tiếng ủng hộ Carter: "Nếu Carter đứng ở góc đường nói 'Tôi thích Jim Adams làm cảnh sát trưởng' thì rõ ràng tuyên bố của ông được pháp luật bảo vệ về quyền tự do ngôn luận. Trường hợp này cũng như vậy dù được thực hiện trên mạng thông qua cú click chuột nên không thể tước đi quyền được bảo vệ của Carter".

Theo Bloomberg, trong phiên xét xử lại tuần này, thẩm phán Stephanie Thacker cũng tỏ ra đồng tình: "Carter bấm Like có nghĩa ông ấy 'thích' một điều gì đó. Việc đó về bản chất có khác gì bạn đặt một biển báo ở trong sân rằng 'Tôi thích Ike' chứ?".

Dù vậy, khi chưa có phán quyết cuối cùng, giới quan sát cho rằng người sử dụng Facebook nên cân nhắc kỹ trước khi "Like" ai đó, nhất là trong các cuộc ganh đua mà kết quả chưa rõ ràng.

Châu An