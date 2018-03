Instagram vượt ngưỡng 100 triệu người dùng / Trào lưu 'tự sướng' và khoe ảnh Instagram phiếu bầu cử Mỹ / Video ca nhạc đầu tiên được làm từ ứng dụng Instagram

Những "fan cuồng" của Instagram tự hào rằng ngay cả một chiếc bánh tart chanh bình thường cũng có thể trở thành tác phẩm nghệ thuật.

Xuyên suốt ca khúc Look at this Instagram là "niềm tự hào" của tác giả về những gì mà phần mềm chụp ảnh này đem lại. Cặp đôi song ca "khoe" rằng nhờ Instagram, một chiếc bánh tart có vị chanh hoặc những ngón tay bình thường cũng có thể trở thành tác phẩm nghệ thuật.

Bên cạnh đó, video bài hát vui nhộn cũng cho thấy thói quen chụp và chia sẻ ảnh Instagram mọi lúc, mọi nơi của mỗi người dùng phần mềm này. Mỗi khi chụp được một tấm ảnh, họ lại cảm thấy "cực kỳ xúc động" khi sử dụng một hiệu ứng lọc màu nào đó lên ảnh và nhận lại được ít nhất 5 "likes" sau khi chia sẻ.

Video bài hát về Instagram của "fan cuồng":

Thanh Tùng

Video: AllThingsD