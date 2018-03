Clip ca nhạc nhiều người xem nhất chính là Gangnam Style của PSY với kỷ lục hơn 1 tỷ lượt xem và Call Me Maybe với gần 400 triệu pageview. Trong khi đó, clip "I have nothing" của du học sinh Jason Việt Tiến tại cuộc thi X-Factor (Anh) cũng từng gây sốt trên mạng năm nay. Xem video

Phim tài liệu nhiều người xem nhất: Trong lịch sử Internet, chưa từng có một phim tài liệu nào lại thu hút tới 100 triệu lượt xem chỉ sau 6 ngày (vượt cả cơn sốt Gangnam Style năm 2012 và Susan Boyle năm 2009). Clip tố cáo tội ác đối với trẻ em trong nhiều năm của Joseph Kony - thủ lĩnh nhóm nổi dậy khét tiếng LRA ở Uganda. Tuy nhiên, chiến dịch này cũng bị nghi ngờ và chỉ trích nặng nề trên web rằng đoạn phim được quay có thể chỉ nhằm mục đích gây dựng kinh phí. Xem video

Quảng cáo cuốn hút nhất năm: Giữa một quảng trường yên bình là một nút bấm gợi sự tò mò. Mọi thứ vẫn diễn ra bình thường cho đến khi một người nhấn thử, kéo theo hàng loạt những pha hành động kịch tính như trong phim. Đây thực chất là clip quảng cáo của một kênh truyền hình trả tiền ở Bỉ và nhanh chóng được xếp vào danh sách những video ấn tượng nhất từ trước đến nay. Xem video

Màn cầu hôn ấn tượng nhất: Màn hát nhép cầu hôn của Issac Lamb với sự tham gia của 60 người thân và bạn bè đã đưa cô bạn gái đi từ bất ngờ này tới bất ngờ khác, khiến cô cảm động và hạnh phúc. Clip cũng nhanh chóng thu hút hàng chục triệu lượt xem. Xem video

Clip tuyên truyền hiệu quả nhất: Nếu nghĩ rằng các video tuyên truyền đều khô khan và nhàm chán thì người xem có thể thay đổi quan điểm khi xem clip Dumb ways to die (Những cái chết lãng xẹt) với nội dung khuyến cáo người dân cẩn thận khi đi tàu xe. Xem video

Video dễ thương về trẻ con: Clip ghi lại những phản ứng đau khổ, thất vọng, bình tĩnh và hài hước của những đứa trẻ khi mẹ của chúng nói đã ăn hết kẹo Halloween. Xem video

Clip cảm động nhất: Trước thềm Thế vận hội London 2012, hãng P&G tung ra đoạn video đầy ý nghĩa nói về tình cảm và những đóng góp thầm lặng của người mẹ dành cho các vận động viên. Xem video

Clip động vật hài hước: Con chim cánh cụt láu cá chơi xỏ bạn. Ngoài ra, năm 2012 còn một số video thú vị về động vật như chuột tranh sữa với mèo, con mèo ma mãnh hay lợn cứu dê... Xem video

Màn biểu diễn khó tin nhất: Nghệ sĩ đã nuốt đường, đồng xu, cá... vào trong bụng mà chúng không hề bị ướt. Xem video

Clip công phu nhất: Để thực hiện đoạn phim stopmotion về các ô cửa biến hóa này, những người tham gia đã phải tập đóng mở cửa một cách nhuần nhuyễn trên tòa nhà 11 tầng. Xem video

Cuộc thi hát kinh dị nhất: Killer Karaoke là cuộc thi mà những người tham gia sẽ phải cố gắng hát trọn bài hát dù bất cứ chuyện gì xảy ra như bị sốc điện, bị thả vào thùng đầy rắn.... Xem video

Trò đùa lan truyền nhất: Năm 2012, những người thích đùa đã thực hiện nhiều trò gây sốc trên khắp thế giới, nhưng gây ấn tượng nhất lại là màn dọa ma trong thang máy xuất hiện ở Brazil hồi tháng 11. Xem video

Châu An