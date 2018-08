Bản in khổ lớn sẽ giúp doanh nghiệp rất nhiều trong việc trình bày các báo cáo hay bản vẽ có tính phức tạp cao. So với khổ A4 chi chít chi tiết, bản in khổ A3 màu mới cho khả năng truyền tải thông tin đầy đủ và chuyên nghiệp hơn.

"Tuy nhiên để đáp ứng nhu cầu tài liệu khổ lớn không đơn giản vì sự lựa chọn thiết bị in màu khổ A3 hiện nay không đa dạng", một khách hàng doanh nghiệp cho biết.

Theo trải nghiệm của khách hàng này, doanh nghiệp khó có thể đầu tư máy photocopy màu vì chi phí máy quá cao. Trong khi đó, máy in phun màu khổ A3 là lựa chọn khả thi, nhưng chi phí mỗi bản in tương đối cao do máy rất mau hết mực, dung tích hộp mực rất ít.

Máy in phun đa chức năng MFC-T4500DW.

Brother vừa cho ra mắt dòng máy in phun A3, gồm hai sản phẩm máy in phun đơn năng HL-T4000DW và máy in phun đa chức năng MFC-T4500DW.

Ưu điểm của dòng máy mới này là chi phí bản in thấp, thiết kế hệ thống mực liên tục cho phép doanh nghiệp in với số lượng rất lớn vẫn tiết kiệm chi phí trên từng bản in. Bộ mực dung tích lớn, có thể in 5.000 trang màu khổ A4 tương đương 2.500 trang màu khổ A3 (độ phủ 5%). Chi phí cho mỗi bộ mực CMYK là 620.000 đồng, tức mỗi trang in A3 giá chỉ 248 đồng.

Theo đại diện Brother, máy còn sẽ giúp tiết kiệm khoảng 50% chi phí giấy in nhờ công nghệ in hai mặt tự động. Cùng với đó là tốc độ in lên đến 22 trang trắng đen một phút và 20 trang màu một phút. Ngoài ra, doanh nghiệp có thể thúc đẩy tối đa hiệu quả kinh doanh với chế độ Fast Mode đem đến tốc độ in nhanh 35 trang trắng đen một phút và 27 trang màu một phút, giúp giảm thiểu thời gian chờ đợi. Tốc độ từ bản in đầu tiên của máy chỉ 5,5 giây cho trang trắng đen và 6 giây cho trang màu.

Dòng máy HL-T4000DW và MFC-T4500DW có mặt tại các đại lý chính hãng Brother trên toàn quốc.

Nếu như dòng HL-T4000DW in chuyên dụng thì dòng máy in đa chức năng MFC-T4500DW giúp doanh nghiệp có thể vừa in, scan, copy, và fax rất tiện lợi. Hai dòng sản phầm này có khả năng kết nối linh hoạt, đa dạng tùy chọn kết nối và dễ dàng chia sẻ thiết bị nhiều người dùng cùng một lúc với khả năng kết nối mạng có dây và không dây.

Đặc biệt, người dùng có thể ra lệnh in trực tiếp từ các thiết bị di động như: iPhone, iPad, Android hoặc Windows thông qua ứng dụng Brother’s iPrint&Scan, AirPrint, Mopria và Google Cloud Print. Đồng thời, khả năng scan và in qua Wi-Fi Direct giúp việc in hoặc scan tài liệu một cách nhanh chóng từ thiết bị di động mà không cần truy cập mạng.

Một điểm nổi trội của dòng sản phẩm này là khả năng phân quyền "Secure Function Lock", máy in sẽ giúp phân quyền người dùng và nhóm người dùng, giới hạn khả năng truy cập các tính năng của một số người dùng.

Cùng khả năng kết nối với AD server, quản trị viên có thể quản lý user thông qua AD sever và quản lý máy thông qua phần mềm - BRAdmin Light chuyên dụng mà Brother đã phát triển riêng cho các doanh nghiệp. Tính năng này giúp người quản trị có thể cho phép phòng ban này chỉ được phép in hay không in, phòng khác có thể vừa in vừa fax hay scan... Đồng thời giúp công ty có được báo cáo chi tiết tình hình sử dụng của từng cá nhân trên máy in.

