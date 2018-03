Theo anh Phương Tú - Trưởng bộ phận IT Công ty CP Xây dựng và Thương mại TTT, để xây dựng hình ảnh công ty chuyên nghiệp, cần bắt đầu từ những vấn đề cơ bản, có tính then chốt.

Anh Phương Tú - Trưởng bộ phận IT Công ty CP Xây dựng và Thương mại TTT.

Cụ thể, Công ty CP Xây dựng và Thương mại TTT chuyên về thiết kế, trang trí nội thất với bề dày 25 năm hoạt động. Nhằm giới thiệu một hình ảnh đẳng cấp và năng động trong mắt đối tác, TTT nghiên cứu những giải pháp, công đoạn chuyên sâu làm nên giá trị cốt lõi của thương hiệu.

"Đặc thù là một công ty về thiết kế và xây dựng thì nhu cầu thể hiện bản vẽ đẹp và chất lượng đến khách hàng là yêu cầu quan trọng. Công ty quyết định chọn điểm này để nâng cấp hình ảnh chuyên nghiệp, in ấn bản vẽ phải đáp ứng yêu cầu cao nhất", anh Tú phân tích.

Một thiết kế ý tưởng tốt đến mấy mà được thể hiện trên bản in lem nhem, màu sắc không đúng chuẩn thì cũng bị giảm giá trị. Vì thế mọi bản vẽ, kế hoạch khi đưa cho đối tác đều cần được in ấn đẹp và chuẩn xác. Đó là một trong những giải pháp giúp TTT nâng cao hình ảnh công ty.

Chất lượng bản in hoàn hảo thể hiện tính chuyên nghiệp của công ty.

Bên cạnh khả năng in ấn bản vẽ đẹp, các dòng máy in còn phải đáp ứng yêu cầu vận hành công suất lớn và tối ưu hóa chi phí. Qua khảo sát thực tế, TTT quyết định chọn lựa các dòng máy của Canon như Pixma G3000 có chi phí in tiết kiệm với lượng bản in lên đến 6.000 trang trắng đen hay 7.000 trang màu, tương đương giá trị bản in chỉ khoảng 42 đồng cho một trang A4.

Ngoài ra, dòng máy Canon còn ứng dụng giải pháp sử dụng mực refill (mực đổ thêm chính hãng), giúp vừa đảm bảo chất lượng bản in mà chi phí không quá cao, vừa đảm bảo tuổi thọ của thiết bị.

Nhân viên cần tiếp cận những giải pháp in ấn đơn giản, dễ dùng và nhanh chóng để làm việc một cách hiệu quả nhất.

Ngoài ra máy in Canon MF729Cx còn tích hợp nhiều tính năng hiện đại khác như in ấn không dây từ điện thoại, máy tính bảng, bảo mật bản in, phân quyền cho từng người..., giúp nhân viên tiết kiệm thời gian và có tác phong chuyên nghiệp.

"Sau một thời gian đầu tư vào việc in ấn, vốn chỉ là một mắt xích nhỏ trong chuỗi vận hành, nhưng công ty đã nhận nhiều phản hồi tích cực về hình ảnh chuyên nghiệp của mình từ các đối tác", anh Tú chia sẻ.

Giải pháp in ấn giúp tăng tính chuyên nghiệp của công ty

