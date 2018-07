Đảm bảo an ninh hệ thống

Trên môi trường mạng, một doanh nghiệp muốn yên ổn hoạt động đương nhiên cần được quản lý an ninh an toàn. Điều này được các chuyên gia Kaspersky tính toán từ đầu khi trang bị cho Kaspersky Endpoint Security for Business (KESB) lớp bảo vệ HIPS - Hệ thống phòng chống xâm nhập dựa trên máy chủ với tường lửa cá nhân, với khả năng kiểm soát lưu lượng truy cập đến và đi theo lựa chọn các thông số, bao gồm từng cổng, địa chỉ IP hoặc ứng dụng. Đây là tường lửa nâng cao của Kaspersky giúp bảo vệ hệ thống của doanh nghiệp khỏi sự tấn công của tin tặc.

Tại Việt Nam, KESB là giải pháp được rất nhiều chuyên gia an ninh mạng và doanh nghiệp đánh giá cao. Sản phẩm nổi trội với các công nghệ chống phần mềm độc hại danh tiếng của Kaspersky kèm các công nghệ bảo mật di động, bảo mật máy chủ tập tin và kiểm soát linh hoạt giúp doanh nghiệp dễ dàng đảm bảo tuân thủ các chính sách bảo mật của mình.

Với các thiết bị di động, KESB có khả năng kiểm soát ứng dụng nào chạy trên thiết bị có quyền truy cập vào mạng công ty. Quản trị có thể chọn chính sách "cho phép mặc định" tất cả các ứng dụng ngoài danh sách đen chạy, hoặc chính sách "từ chối mặc định", ngăn tất cả các ứng dụng ngoài danh sách trắng chạy. Nó còn có cả tính năng tự động phát hiện các sự cố truy cập với quyền gốc/bẻ khóa…

Không những vậy, KESB còn được trang bị các công cụ quản lý thân thiện với người dùng và hệ thống báo cáo đơn giản giúp doanh nghiệp vừa nâng cao bảo mật trong khi giảm thời gian quản trị và báo cáo.

Bảo vệ dữ liệu đa cấp

Về khía cạnh bảo vệ dữ liệu, KESB có các công nghệ chống phần mềm độc hại của Kaspersky cung cấp bảo vệ nhiều lớp để bảo vệ các hệ thống và dữ liệu doanh nghiệp nhạy cảm khỏi các mối đe dọa ngày càng tinh vi.

Dữ liệu sẽ được mã hóa khi chuyển tải giữa các thư mục hoặc thiết bị trong và ngoài hệ thống.

Để bảo vệ dữ liệu của doanh nghiệp trong trường hợp bất kỳ tập tin nào bị truy cập trái phép, KESB có chức năng mã hóa đến từng tập tin hoặc thư mục. Trong trường hợp thiết bị bị mất hoặc bị lấy cắp, KESB cho phép người dùng khóa thiết bị, tìm vị trí gần đúng và xóa thông tin công ty từ xa. Nếu thẻ SIM trong thiết bị được thay đổi, tính năng theo dõi SIM của Kaspersky sẽ gửi cho bạn số điện thoại mới của thiết bị. Vì vậy, bạn vẫn có thể chạy tất cả các tính năng chống trộm từ xa của Kaspersky.

Phản ứng nhanh với các mối đe doạ

Đối với các mối đe doạ an ninh mạng, KESB có hệ thống phát hiện khẩn cấp UDS của Kaspersky có thể phát hiện và cập nhật thông tin về phần mềm độc hại trước khi nó được công bố chính thức, giúp bảo vệ sớm và chống lại các mối đe dọa mới. Nó cũng có công cụ phòng chống tấn công mạng có thể phát hiện và theo dõi hành vi khả nghi trong mạng công ty, sau đó phản ứng theo các tiêu chí đã cấu hình trước.

Phát hiện mối đe dọa khẩn cấp mang đến sự bảo vệ sớm hơn cho doanh nghiệp.

Bên cạnh đó, công cụ theo dõi hệ thống của Kaspersky sẽ phân tích hành vi ngay khi có một chương trình được khởi động trong hệ thống mạng. Nếu phát hiện hành vi khả nghi, KESB sẽ chặn chương trình. Nếu xảy ra bất kỳ hoạt động có hại nào, nó cũng cho phép quản trị có thể khôi phục hệ thống về trạng thái trước khi vấn đề phát sinh.

Kaspersky còn trang bị cho KESB khả năng bảo vệ chống phần mềm độc hại cho các máy chủ tập tin chạy Windows, Linux, Novell NetWare hoặc FreeBSD. Công cụ chống virus mạnh mẽ và quét tối ưu hóa giúp bảo vệ khỏi phần mềm độc hại nhưng không tác động đáng kể đến hiệu suất của các hệ thống. Ứng dụng có thể bảo vệ máy chủ thiết bị đầu cuối Citrix hoặc Microsoft, đồng thời chạy trên các máy chủ cụm.

Thu Ngân