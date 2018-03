Giống như N91 ME, N73 ME, N70 ME cũng được thiết kế đặc biệt để nghe nhạc với những phím nghe nhạc nhanh. Ra mắt hầu như cùng thời gian người anh em của mình nhưng N70 ME thuộc một cấp thấp hơn nên giá cũng mềm hơn. Giá khởi điểm khi ra mắt là 7.300.000 đồng và nay còn 4.700.000 đồng.