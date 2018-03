Hệ thống Thế giới di động cho biết, trong 3 tuần qua số Galaxy S II bán ra đạt 1.261 và máy lỗi đem trả lại là 56. Theo bà Mai Thị Trinh, Giám đốc truyền thông của công ty, smartphone Samsung đang nằm trong top điện thoại giá trên 10 triệu bán chạy nhất.

Còn ông Mai Triều Nguyên, Giám đốc công ty điện thoại Mai Nguyên ở Sài Gòn, cho biết doanh số bán Galaxy S II vẫn ổn định sau khi xuất hiện thông tin màn hình có hiện tượng ám màu và hồng tâm camera. Trung bình mỗi ngày, công ty ông tiêu thụ được khoảng từ 5 đến 10 máy.

“Đây vẫn là smartphone cao cấp bán chạy nhất, hơn hẳn các đối thủ khác bao gồm cả HTC Sensation. Việc ám màu trên màn hình hay chụp ảnh hồng tâm trên Galaxy S II không được coi là lỗi vì nó không ảnh hưởng nhiều so với việc mất sóng đã từng xảy ra trên iPhone 4. Điện thoại bị coi là lỗi sản xuất khi có lượng lớn máy bán ra xuất hiện sụt nguồn, treo cứng hay tự khởi động lại vô cớ…” , Ông Nguyên nói.

Tại thị trường Hà Nội, ông Trần Quang Ánh, Giám đốc siêu thị điện thoại Nhật Cường, cho biết doanh số bán Galaxy S II không có nhiều biến động trước những thông tin gần đây. Trung bình, mỗi ngày, công ty tiêu thụ được từ 5 đến 10 máy.

Còn anh Trần Thanh Nguyên, trưởng ngành hàng siêu thị điện máy Pico, khẳng định iPhone 4 và Samsung Galaxy S II vẫn là những smartphone bán chạy nhất ở Việt Nam.

Galaxy S II vẫn bán tốt ở Việt Nam.

Mặc dù vậy, vấn đề màn hình của Galaxy S II cũng gây ít nhiều lo ngại cho khách hàng. Nhiều người khi mua sản phẩm chính hãng sẽ xem xét kỹ hơn trước khi đưa ra quyết định. Họ thường kiểm tra màn hình và camera một cách cẩn thận.

"Sau khi kiểm tra, phần lớn sẽ vẫn quyết định mua và chưa thấy trường hợp nào không lấy máy chỉ vì màn hình ám màu hay máy ảnh dính hồng tâm", Ông Mai Triều Nguyên cho biết.

Galaxy S II xách tay cháy hàng

Do Galaxy S II chính hãng đang là chủ đề gây nhiều tranh cãi nên nhiều người chọn giải pháp an toàn là mua hàng xách tay mặc dù có giá cao hơn và điều kiện bảo hành không tốt bằng. Điều này đã khiến lượng máy bán ra tăng đột biến. Theo ông Đào Toàn, Giám đốc công ty DTG, số người hỏi mua Galaxy S II xách tay thường nhiều hơn so với chính hãng.

“Tuần trước, cứ 10 người mua Galaxy S II thì có 7 người chọn hàng xách tay. Nguyên nhân là khi so sánh màn hình 2 loại với nhau thấy màu sắc màn hình hàng chính hãng trông xấu hơn hơn hẳn”, ông Toàn nói.

Hiện, 3 cửa hàng chuyên bán điện thoại xách tay ở Hà Nội là Cellphone S, DTG và Nhật Cường chỉ còn hàng chính hãng do máy nhập từ nước ngoài có giá cao, khó cạnh tranh.

Màn hình Galaxy S II khác nhau gây tranh cãi

Gần 200 người tham gia buổi offline thảo luận về Galaxy S II vào sáng 21/8 đã có chung một nhận định là màn hình máy chính hãng không đẹp bằng xách tay. Tuy nhiên, nguyên nhân của tình trạng trên vẫn là tâm điểm gây tranh luận. Có người cho rằng, do chạy phiên bản hệ điều hành khác nhau dẫn đến thay đổi tông màu màn hình. Một số khác thì khẳng định đây là lỗi phần cứng từ lúc gia công ở nhà máy.

Samsung Vina đã khẳng định cả hai hiện tượng màn hình ám màu và hồng tâm camera đều được nhắc đến như một điểm yếu và không phải lỗi sản phẩm. Theo họ, những khách hàng gặp phải hiện tượng trên có thể đến các trung tâm bảo hành để được kiểm tra và cân chỉnh.

Bài và ảnh: Thế Mạnh