Dennis Danger Patton, thành viên có tiếng của CNET chia sẻ: "Không bàn đến vấn đề sở thích cá nhân mà chỉ nói đến những tính năng thuần túy, Galaxy Note II quả là không chê vào đâu được. Chỉ cần gạt chiếc laptop sang một bên và cất luôn iPad vì mọi thứ cần thiết đều có ở thiết bị này".

Cây bút S Pen và các ứng dụng kèm theo là một trong những sáng tạo thể hiện sự độc đáo, tiện lợi của Galaxy Note II.

Còn Tester Andrew Kameka, thành viên diễn đàn công nghệ TechSpot.com nhận xét: "Tôi đã tìm thấy một chiếc điện thoại có khả năng chạy trơn tru các trò chơi và ứng dụng ưa thích dù nhiều trò khá nặng. Thêm nữa, màn hình rộng 5,5 inch của Galaxy Note II không có hiện tượng ám xanh như đa số các máy dùng chuẩn Super AMOLED khác". Sử dụng chất liệu kính Gorilla 2 nên màn hình của máy có khả năng chịu lực và chống xước tốt. Ngoài ra, cây bút S Pen cực kỳ hữu ích cho công việc như chú thích ảnh hoặc xem nhanh nội dung tức thì mỗi khi lướt bút vào một chi tiết nào đó.

Thành viên Societyofosiris của Cnet rất ngạc nhiên và thích thú khi lần đầu tiên thao tác trên chiếc Galaxy Note II. Nhờ chip xử lý Exynos lõi tứ và bộ nhớ trong 2 GB RAM giúp Galaxy Note II chạy "ngọt" với hệ điều hành Android 4.1.2 Jelly Bean trên giao diện TouchWiz được cho là sống động nhất hiện nay. "Tôi rất thích bàn phím ảo của chiếc máy này vì nó có thể thu hẹp và dịch chuyển sang bên trái hoặc bên phải của điện thoại, giúp sử dụng máy bằng một bàn tay dễ dàng", Societyofosiris nói.

Với cấu hình mạnh, thời gian pin kéo dài, người dùng có thể thỏa thích chạy ứng dụng và chơi game trên Galaxy Note II.

Chuyên trang công nghệ Trustedreviews.com tỏ ra ấn tượng về thời lượng dùng pin của Galaxy Note II: "Sử dụng pin 3100 mAh, Galaxy Note II giúp người sử dụng thoải mái chơi các file video toàn màn hình với độ sáng 50%. Loại pin này còn chịu nhiệt được tới hơn 12 giờ liên tục, đủ để giữ cho người dùng giải trí trên cả chuyến bay đường dài".

Admin của một diễn nhận xét Galaxy Note II tuy màn hình to nhưng cầm trên tay lại vừa vặn, hoàn toàn đẹp và mượt hơn so với Galaxy Note I trước đây. Thử nghiệm camera 8 megapixel trên Galaxy Note II cho chất lượng chụp ảnh rõ nét, các trường hợp thiếu sáng thì ISO được đẩy cao để vẫn có hình đẹp mà không rung. Các ứng dụng như Air View, S Planner, Pop Up Note và Pop Up Video góp phần thể hiện sức mạnh đa nhiệm của bộ vi xử lý 4 nhân trên máy. Một thành viên khác cũng đánh giá cao Galaxy Note II khi cho rằng Galaxy Note II có nhiều tính năng tốt, phục vụ hiệu quả cho cả nhu cầu làm việc và giải trí.

Đông đảo bạn trẻ thích thú tìm hiểu và xếp hàng mua Galaxy Note II..

Nhận định của nhà phân tích Boris Metodiev thuộc hãng khảo sát Yankee Group đã rất chính xác khi Galaxy Note II bán rất chạy và là một trong những thiết bị di động "ăn khách" của Samsung. Anh Trần Thế Duy, quản lý ngành hàng điện thoại của hệ thống siêu thị Media Mart (Hà Nội) cho biết: "Khách hàng chuộng màn hình cỡ rộng 5.5 inch mà vẫn sắc nét của Galaxy Note II. Hơn nữa, các tính năng ghi chú thuận tiện và dễ dàng với bút S Pen độc đáo cũng làm mọi người thích thú và thấy hữu ích cho công việc hàng ngày".

Với nhiều tính năng ưu việt, có cải tiến và đột phá, chiếc Galaxy Note II đã nhận được sự ưu ái của cộng đồng công nghệ ở khắp nơi. Sức hút mạnh mẽ của Galaxy Note II càng được khẳng định khi tính đến cuối năm 2012, Galaxy Note II đạt doanh thu kỷ lục 1 triệu chiếc tại Hàn Quốc, chỉ một tháng sau khi Samsung công bố 5 triệu chiếc được tiêu thụ "gọn ghẽ" trên toàn cầu. Galaxy Note II đã góp phần đẩy mạnh vị thế của Samsung trên con đường chinh phục thị trường smartphone ngày càng sôi động.

Minh Trí