Ban giám khảo có sự góp mặt của nghệ sĩ nhiếp ảnh nổi tiếng Lý Hoàng Long, nhà báo Trần Quốc Huy (báo VnExpress) và đại diện nhiều diễn đàn công nghệ và nhiếp ảnh lớn. Với khả năng zoom xa đến 21x kèm các chế độ chụp như máy ảnh chuyên nghiệp cùng những tính năng của một chiếc smartphone, Galaxy Camera hỗ trợ người chụp cho ra những bức ảnh đẹp hoàn hảo.

Nhiếp ảnh gia nổi tiếng Lý Hoàng Long.

Nhiếp ảnh gia Lý Hoàng Long nhận xét Galaxy Camera một máy ảnh tích hợp "All in one" tuyệt vời so với dòng PnS. "Bằng việc kết hợp giữa khả năng chụp ảnh với khoảng cách rất xa và các ứng dụng xử lý ảnh nhanh như Photo Wizard và Snapseed, người chụp có thể tạo ra những bức ảnh đẹp tiêu biểu tác phẩm 'Ngư dân Long Hải' của tác giả Phan Khiêm", anh Long chia sẻ.

Là người có nhiều năm nghiên cứu và viết về công nghệ, nhà báo Trần Quốc Huy nhận xét, sự kết hợp giữa máy ảnh và một chiếc smartphone như Galaxy Camera sẽ giúp phát huy tính chuyên nghiệp của máy ảnh và tận dụng được khả năng kết nối Wi-Fi, 3G. Trong cuộc thi này, anh Quốc Huy đã đi cùng các tay máy săn ảnh và rất "kết" sự tiện lợi của Galaxy Camera khi chứng kiến nhiều nhiếp ảnh gia chụp và chia sẻ ngay lên microsite của cuộc thi mà không cần thông qua máy tính.

Phạm An Dương, thành viên ban tổ chức cuộc thi.

Còn anh An Dương, thành viên ban tổ chức cuộc thi, cho rằng khả năng xử lý ảnh trực tiếp trên máy ảnh bằng các ứng dụng miễn phí trên Play Store sẽ là yếu tố thu hút và mang lại sự sáng tạo không giới hạn cho nhiều nhiếp ảnh gia. Trong khi đó, việc tích hợp nhiều chế độ thông minh (Smart Mode) như chế độ chụp phơi sáng, phơi đêm sẽ tạo ra sự hứng khởi và cảm giác mới lạ cho người sử dụng, như cảm giác mà các nhiếp ảnh gia đã trải qua cuộc thi này chia sẻ.

Ban giám khảo chấm thi vòng 1 cuộc thi “Cùng Samsung Galaxy Camera kết nối văn hóa, khám phá thế giới”.

Qua cuộc thi, ban giám khảo nhận định Galaxy Camera đang tạo ra một xu hướng mới, phá vỡ chuẩn mực của máy ảnh PnS thông thường. Anh Lê Quang Bảo, đại diện một diễn đàn nhiếp ảnh, nhận xét Galaxy Camera mang đến một sự đột phá, một chiếc camera thông minh với nhiều tính năng đủ để đáp ứng được nhiều yêu cầu khác nhau như du lịch, báo chí... "Đó cũng là một xu hướng mới giúp mọi người liên lạc với nhau nhanh hơn, tiện hơn, giúp tiết kiệm nhiều chi phí cho thiết bị, thời gian và cả sức khỏe", anh Bảo kết luận.

Cuộc thi “Cùng Samsung Galaxy Camera kết nối văn hóa, khám phá thế giới” được VnPhoto tổ chức dưới sự tài trợ của Công ty điện tử Samsung Việt Nam. Vòng chung khảo của cuộc thi đang diễn ra và sẽ kết thúc vào ngày 19/3 tại Himalaya. Sáu nhiếp ảnh gia tham gia vòng chung khảo sẽ cùng được khám phá và ghi lại những cảnh đẹp về văn hóa và con người ở Ấn Độ, Nepal và Buhtan. Ba giải thưởng chung cuộc có trị giá 60 triệu đồng.

Minh Trí