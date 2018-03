Với các gói cước MegaNet, MegaOffice, MegaBiz, MegaPublic khi lắp đặt, quà đi kèm là tiền modem ADSL 2 + 4 cổng (4 port) trị giá 750.000 đồng, cho phép dùng được nhiều máy tính (thay cho Hub).

Khách hàng cũng sẽ được tặng tiền modem ADSL 2 + 1 cổng (1 port) trị giá 600.000 đồng với 4 gói cước còn lại: MegaStyle, MegaYou, MegaHome, MegaPlay. Đặc biệt, những người dùng 4 gói cước này nếu muốn chọn modem ADSL 2+ 4 cổng (4 port) chỉ cần đóng thêm 150.000 đồng vào cước lắp đặt ban đầu.

Dịp này, FPT Telecom cho ra đời Mega Style+, dịch vụ trọn gói 3 trong 1, có chi phí lắp đặt ban đầu 2.000.000 đồng (chưa VAT) bao gồm: cước lắp đặt 1 đường truyền ADSL; 1 modem ADSL 2+ 4 cổng (4 port); 1 bộ giải mã (Set Top Box) để xem truyền hình trực tuyến (IPTV) và phim theo yêu cầu (VoD) trên tivi. Với cước thuê bao 50.000 đồng, khách hàng có thể sử dụng Internet tốc độ 4.096 KB/giây tải xuống (download) và 512 KB/giây tải lên (upload). Kèm theo đó là dịch vụ truyền hình Internet (IPTV), truyền hình theo yêu cầu (TVoD) và xem phim theo yêu cầu (Video on Demand) do FPT Telecom cung cấp. So với lắp riêng lẻ từng dịch vụ, khách hàng có thể tiết kiệm được 850.000 đồng khi lắp đặt trọn gói Mega Style+.

Với Mega Style+, người dùng có thể chọn lựa thức tính cước theo lưu lượng, phí download/upload: 60 đồng/byte (mức cước tối đa 300.000 đồng/tháng) hoặc sử dụng cước trọn gói 250.000 đồng/tháng, tuỳ thuộc nhu cầu.

