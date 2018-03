FPT Distribution trở thành công ty đầu tiên ở Việt Nam được quyền phân phối tất cả các sản phẩm của Apple. Hệ thống đại lý ủy quyền bán iPhone chính hãng từ FPT Distribution gồm Thế Giới Di Động, Mai Nguyên, FPT Retail, Phong Vũ, Chiến Hạnh (iOne), D&C Mobile, Trần Anh và Media Mart.

iPhone chính hãng do FPT Distribution phân phối đã có mặt tại các cửa hàng bán lẻ điện thoại trên toàn quốc.

Bà Võ Thị Hoàng Quân, Tổng giám đốc FPT Distribution cho biết khách hàng có thể tin tưởng và an tâm khi sử dụng các sản phẩm iPhone chính hãng do công ty phân phối. "Khách hàng mua iPhone chính hãng do FPT Distribution phân phối sẽ được bảo hành với phương thức một đổi một trong vòng 12 tháng từ ngày người sử dụng kích hoạt máy điện thoại, theo đúng quy định bảo hành của Apple", bà Quân nhấn mạnh.

FPT Distribution còn cam kết thực hiện việc đổi trả hàng bảo hành cho khách trong vòng tối đa 48 tiếng đồng hồ dành cho khách hàng tại Hà Nội và TP HCM và 5 ngày dành cho khách hàng ở các tỉnh tính từ thời điểm trung tâm bảo hành nhận được máy bảo hành.

Bên cạnh đó, hoạt động hỗ trợ sau bán hàng qua đường dây nóng 19001552 dành riêng cho iPhone chính hãng do FPT phân phối sẽ tư vấn cho khách hàng tất cả thông tin liên quan đến sản phẩm, dịch vụ, địa chỉ mua hàng…. Website http://www.fap.com.vn cũng là nơi khách hàng có thể truy cập các thông tin chính thức liên quan đến iPhone chính hãng do FPT Distribution phân phối tại Việt Nam.

Thị trường iPhone tại Việt Nam đã bắt đầu định hình rõ nét theo các kênh phân phối chính hãng, thông qua nhà mạng viễn thông và hàng xách tay. Ngoài kênh bán hàng trực tiếp đến người tiêu dùng với hình thức kèm sim và các gói cước điện thoại tại hệ thống cửa hàng của hai nhà mạng VinaPhone và Viettel, FPT Distribution đã được Apple lựa chọn là đối tác phân phối điện thoại iPhone qua hệ thống các đại lý bán lẻ, với mong muốn nhanh chóng mở rộng cơ hội đưa sản phẩm điện thoại của Apple đến tay người sử dụng trên toàn Việt Nam.

Việc FPT Distribution tham gia vào thị trường điện thoại iPhone được kỳ vọng sẽ làm đa dạng và sinh động thêm thị trường smartphone Việt Nam. Từ đó các "fan" của iPhone sẽ được tiếp cận một hệ thống phân phối sản phẩm "quả táo cắn dở" chuyên nghiệp và quy mô, đảm bảo về chất lượng sản phẩm, dịch vụ bảo hành chính hãng cùng nguồn cung dồi dào.

Minh Trí