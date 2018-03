Chuyến thăm VN một ngày của Tổng giám đốc Microsoft

FPT-Aptech vừa áp dụng chương trình đào tạo ACCPi10 đầu tiên tại Việt Nam giúp sinh viên từ năm thứ nhất tiếp cận ngay với nền tảng "Điện toán đám mây". Đây cũng là lần đầu tiên Việt Nam đưa phiên bản này vào chương trình đào tạo, giúp sinh viên được tiếp cận ngay với những công nghệ "hot" nhất trên thế giới.

Bên cạnh Cloud Computing, ACCPi10 còn nâng cấp các phiên bản đào tạo cho các công nghệ "truyền thống" là .NET và Java để phát triển phần mềm trên nhiều nền tảng khác nhau như ứng dụng Desktop, Mobile Phone, Networking và các hệ thống ứng dụng doanh nghiệp (Enterprise Application).

Microsoft và FPT ký biên bản ghi nhớ về "Điện toán đám mây". Ảnh: Hoàng Huy.

Cloud Computing giúp cắt giảm chi phí đầu tư. Người dùng công nghệ điện toán đám mây sẽ không phải quan tâm đến cơ sở hạ tầng bao gồm, mua máy chủ, mua hệ điều hành, thuê chuyên gia về cài đặt, bảo mật, bảo trì. Thay vào đó người dùng chỉ cần một trình duyệt và có kết nối internet. Tất cả những công việc còn lại sẽ do nhà cung cấp dịch vụ kiêm nhiệm.

Mặt khác, với mô hình thuê bao người dùng chỉ phải trả cho những gì mình thực sự sử dụng, dùng bao nhiêu trả bấy nhiêu. Đảm bảo độ an toàn và tính bảo mật. Với việc lưu trữ tập trung dữ liệu tại các trung tâm dữ liệu (Data Center) chuyên biệt, vấn đề về nguồn điện, không gian lưu trữ, chống sét, chống lửa, an ninh chắc chắn sẽ tốt hơn xét về tổng thể so với việc từng công ty đầu tư máy chủ riêng cho mình.

Với khả năng bảo trì hệ thống nhanh và dễ dàng hơn vì được quản lý tập trung, khách hàng sẽ không phải quan tâm việc cập nhật các bản vá lỗi thường xuyên bởi công việc này sẽ dành cho nhà cung cấp dịch vụ.

Theo nhiều chuyên gia, với khả năng phát triển nhanh chóng, chi phí rẻ, Cloud Computing thực sự mang lại nhiều lợi ích cho các doanh nghiệp Việt Nam vốn chỉ có ngân sách đầu tư cho IT rất hạn chế. Như Tổng giám đốc điều hành Microsoft Steve Ballmer phát biểu trong chuyến thăm Việt Nam hồi tháng 5: "Điện toán đám mây sẽ tạo ra nhiều cơ hội cho Việt Nam".

Anh Khoa