Ngày 15/11, Lễ trao giải ASEAN ICT Awards 2012 (AICTA) đã được tổ chức trong khuôn khổ Hội nghị Bộ Trưởng Viễn thông và CNTT ASEAN lần thứ 12. Việt Nam đoạt giải Vàng cho sản phẩm Phần mềm quản lý tổng thể bệnh viện - FPT.eHospital (sản phẩm CNTT cho khối Tư nhân) và giải Bạc cho Hệ thống thông tin chính quyền điện tử - FPT.eGov (sản phẩm CNTT cho khối Chính phủ), đều của Công ty Hệ thống Thông tin FPT (FPT IS).

Đại diện FPT IS (thứ hai từ trái qua) nhận giải Vàng cho sản phẩm FPT.eHospital.

Giải thưởng AICTA 2012 diễn ra từ tháng 8 và được chia thành 5 hạng mục gồm Hạng mục sản phẩm CNTT cho khối Chính phủ, Hạng mục sản phẩm CNTT cho khối Tư Nhân, Hạng mục cho các sản phẩm có đóng góp cho xã hội, Hạng mục về Nội dung Số và Hạng mục cho các doanh nghiệp mới. Hai sản phẩm của Việt Nam nhận được đánh giá cao từ Hội đồng giám khảo gồm 20 thành viên là đại diện các Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) của 10 nước ASEAN.

"Đây là năm đầu tiên giải thưởng được diễn ra nhưng chất lượng các sản phẩm rất tốt. Đặc biệt Việt Nam là nước gây ấn tượng sâu sắc khi chỉ tham dự 2 sản phẩm nhưng đều đạt thành tích xuất sắc", ông Wallace Koh Hoe Aik, Vụ phó Vụ Quan hệ quốc tế - Bộ TT&TT Brunei, đồng thời là Trưởng Ban tổ chức Giải thưởng AICTA 2012, nhận xét.

Thứ trưởng Bộ TT&TT Trần Đức Lai đánh giá: "FPT.eGov và FPT.eHospital giành được thắng lợi vì đây đều là những giải pháp công nghệ có chất lượng đã được kiểm chứng trên thị trường trong thời gian dài, cũng như nhận được sự chứng thực của đông đảo khách hàng, người sử dụng… Sự chuẩn bị chu đáo của Công ty Hệ thống Thông tin FPT trong quá trình hoàn thiện hồ sơ cũng như khả năng trình bày chuyên nghiệp và có tính thuyết phục cao của đại điện công ty đã hoàn toàn thuyết phục Hội đồng Giám khảo của 10 nước ASEAN".

Theo Thứ trưởng, sản phẩm CNTT của Việt Nam đạt thành tích cao ở một cuộc thi Đông Nam Á đã khẳng định năng lực và sức cạnh tranh của doanh nghiệp ICT Việt Nam trên đấu trường khu vực, cũng như mang lại giá trị về mặt thương mại rất lớn, mở ra nhiều cơ hội hợp tác trên thị trường.

Tổng giám đốc FPT IS Dương Dũng Triều cho rằng việc đáp ứng những tiêu chí của giải thưởng đã khẳng định các giải pháp do FPT IS nghiên cứu và phát triển có tính ứng dụng cao không chỉ đối với Việt Nam mà còn ở thị trường quốc tế. "Điều này phù hợp với kế hoạch phát triển sắp tới của chúng tôi dành cho hai sản phẩm này nói riêng và chiến lược toàn cầu hóa của công ty nói chung. Sự kiện một lần nữa tiếp thêm sức mạnh cho chúng tôi trong việc đem các ứng dụng CNTT phục vụ nhu cầu và lợi ích của xã hội", ông Triều nhấn mạnh.

FPT.eHospital, được FPT IS phát triển từ năm 2000, đang được ứng dụng tại hơn 50 bệnh viện tại Việt Nam, góp phần phục vụ khoảng 75.000 bệnh nhân ngoại trú và 50.000 bệnh nhân nội trú mỗi ngày. Trong khi đó, FPT.eGov đang giúp 22/63 tỉnh, thành phố (với số lượng trên 600 cơ quan nhà nước các cấp tỉnh, thành phố, quận, huyện, xã, phường) ứng dụng quản lý hiệu quả công tác quản lý hành chính.

Đại diện FPT IS (giữa) nhận giải Bạc cho sản phẩm FPT.eGov.

Giải thưởng AICTA là một sáng kiến của các nước thành viên ASEAN nhằm thúc đẩy nghiên cứu sáng tạo và ứng dụng ICT trong khu vực. Đây là lần đầu tiên AICTA được tổ chức nhưng đã thu hút được sự tham gia của 73 sản phẩm từ 10 nước thành viên, trong đó Việt Nam chỉ đăng ký 2 sản phẩm đề cử. Với thành công trong lần đầu tổ chức, các nước ASEAN đã quyết định sẽ đưa giải thưởng này thành sự kiện thường niên. AICTA lần thứ 2 dự kiến được tổ chức tại Singapore.

Châu An