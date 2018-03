Laptop Acer được trình diễn tại quán cafe / Acer bán laptop Vista Starter giá 639 USD

Trừ ổ quang chưa phải HD-DVD, Ferrari 5000 được nâng cấp toàn diện về cấu hình so với bậc tiền bối Ferrari 4000.

Không quá lòe loẹt, chói lóa như hơn dòng laptop cũng lấy từ cảm hứng xe đua công thức 1, ASUS Lamborghini VX2, Ferrari 5000 đủ bắt mắt để làm người dùng nổi bật trong đám đông. Nó sử dụng chất liệu sợi carbon thường chỉ được dùng là vỏ xe đua hay vỏ máy bay.

Phần để tỳ tay bằng lớp nhựa đen mờ trông khá quyến rũ mặc dù rất dễ để lại dấu tay. Ferrari 5000 trông khá giống bậc tiền bối nếu nhìn lướt qua, nhưng các cổng nối và ổ quang đã được thay đổi vị trí, trong đó ổ quang giờ nằm bên sườn trái kế với các cổng ExpressCard và PCMCIA port.

Tính năng

Một trong những điều thất vọng về Ferrari 5000 là nó thiếu ổ quang độ nét cao HD-DVD mà chỉ được trang bị ổ ghi DVD hai lớp. Còn lại, Ferrari 5000 rõ ràng được nâng cấp hơn hẳn bậc tiền bối với bộ xử lý lõi kép AMD Turion 2 GHz; RAM tới 2 GB, một trong những tính năng gần như bắt buộc để chạy Vista, ổ cứng 160GB và card đồ họa AMD Radeon X1600.

Cổng số DVI của Ferrari 4000 đã được nâng cấp thành HDMI, mặc dù đây thực chất vẫn là cổng video chứ không chuyển được cả audio số. Để nhận được âm thanh số bạn cần kết nối loa với cổng SPDIF phía trước. Chỉ có điều khó hiểu là hãng chỉ trang bị cáp nối HDMI-to-DVI thay vì HDMI-to-HDMI.

Rõ ràng họ Ferrari nhắm tới nhu cầu giải trí nhưng hãng lại cài sẵn hệ điều hành Windows Vista Business chứ không phải Vista Premium. Trong khi đó Media Center trên phiên bản Premium rõ ràng đầy đủ mạnh mẽ hơn.

Có thêm cổng HDMI thay vì DVI.

Con chuột vi tính trang bị sẵn khá thất thường hơi lờ đờ khi sử dụng Windows và Bluetooth. Tuy nhiên khi điều khiển game Call of Juarez lại không có vấn đề gì. Sau khi cho thử đi thử lại với cáp nạp nguồn qua USB, thì hiện tượng này được giải thích có thể liên quan đến nguồn. Các phụ kiện khác như điện thoại Bluetooth VoIP cho phép cất giấu vào khe PCMCIA khi không sử dụng còn webcam 1,3 Megapixel Orbicam cho phép xoay khá linh hoạt. Ngoài ra, Acer còn có tính năng hạn chế tiếng ồn khi máy khởi động và làm việc.

Thực thi và tuổi thọ pin

Laptop của Acer thiên về giải trí nhiều hơn, với lớp mạ chống lóa màn hình và do đó ít có các hỗ trợ về công việc so với các ứng dụng để "chơi". Bàn phím thiết kế thời trang và thoải mái cho thao tác. Nó có riêng một phím tên gọi Euro cung cấp đủ tư liệu về đồng tiền chung của châu Âu. Màn hình hơi mờ nhạt là điểm yếu nhất của máy. Ferrari 4000 gặp hiện tượng ổ quang DVD gây ồn, nhưng may sao vấn đề này không còn tồn tại ở Ferrari 5000.

Acer cung cấp tiện ích ePower độc quyền để kiểm soát các chế độ nguồn cho máy, nhưng cũng gây ra những phiền toái. Chẳng hạn bạn không thể tăng sáng lên tối đa và tốc độ xử lý max khi mở chức năng này, kết quả là bạn lại phải tắt nó đi.

Ưu: Thiết kế ngoại hình đẹp, thực thi nhanh, cổng HDMI. Nhược: Ít phụ kiện ngoại vi, màn hình đáng lẽ phải tốt hơn, giá đắt. Điểm đánh giá: 7/10. Nhà sản xuất đến từ Đài Loan lại thực hiện một bước lùi khi tuổi thọ pin của Ferrari chỉ đạt 3 giờ trong khi đời trước là 3,5 giờ. Thực tế nó chỉ đạt 2 giờ 44 phút khi sử dụng chương trình thử nghiệm BatteryEater Pro. Đây là một kết quả đáng nể với một laptop thay thế máy bàn.

Một bảng điểm chuẩn khác tương đương với PCMark05 được đem ra thử nghiệm để kiểm tra tốc độ thực thi của laptop này, trong đó nó có thể đánh giá được cả máy tính cài Vista. Acer Ferrari 5000 đã đạt 4.276 điểm cũng là một thành quả cũng rất đáng khen ngợi, không hổ danh gán mác xe đua lừng danh của Italia.

