Olympus Mju 750 - zoom quang 5x / Máy ảnh D-SLR nhỏ nhất thế giới

Kiểu dánh mỏng mảnh, mềm mại hơn.

Dày chỉ 1,75 cm, mảnh mai nhưng chắc chắn với vỏ kim loại, FE-190 là một trong những "siêu mẫu" mới của họ máy ảnh FE. Máy có độ phân giải 6 triệu điểm ảnh, ống kính zoom quang 3x, màn hình LCD 2,5" và được hậu thuẫn bằng các công nghệ như bộ xử lý hình ảnh TruePic TURBO, chống rung hình điện tử - Digital Image Stabilization.

Hệ nút điều khiển được thiết kế theo triết lý một chạm (One Touch) nên bạn có thể nhanh chóng chụp, xem, xóa ảnh. Bạn sẽ gặp lại "trợ giảng" nhiếp ảnh Help Guide luôn sẵn sàng chỉ dẫn tận tình cách chụp hiệu quả trong mọi tình huống và nhanh chóng chuyển từ học sang hành chỉ với một cú nhấn. Máy có 16 chế độ ghi hình nếu kể cả quay phim - QuickTime. Nếu cần những cảnh tối ưu sẵn khác, bạn có thể chọn trong trình đơn với 13 loại từ chân dung đến tài liệu hay chụp qua kính...

Ống kính zoom quang 3x (tương đương 38-114 mm ở máy phim 35 mm) dạng tự động vươn ra ngoài khi mở máy và thu vào nằm gọn trong thân máy, che kín bằng nắp bảo vệ tự động cho chất lượng ảnh tốt trên toàn khoảng chạy.

So với FE-160, hệ nút điều khiển của FE-190 được "hợp lý hóa" lại. Ngoài nút zoom không thay đổi thì hai nút chụp và xem được đẩy xuống mặt sau ngay mép trên của LCD. Vòng điều khiển được bổ sung để bạn truy cập nhanh đến các chế độ thường dùng như chân dung, phong cảnh, chụp đêm hay quay phim, chống rung. Vòng điều khiển 5 chiều vẫn như cũ nhưng được "tích hợp" nút in trực tiếp ra máy in DPOF thay cho chỉnh bù sáng (được chuyển vào trình đơn).

Dưới cùng mặt sau chỉ còn nút menu và xóa ảnh. Cạnh bên phải là cổng xuất nhập dùng giao tiếp USB 2.0 cho cả dữ liệu và A/V. Máy có bộ nhớ trong khoảng 22 MB và hỗ trợ thẻ nhớ xD đến 2 GB; dùng pin sạc riêng LI-42B Li-ion 3,7v 740mAh với số ảnh thử nghiệm đến hơn 200 bức.

Màn hình LCD 2,5".

Ảnh thử nghiệm cho thấy với ánh sáng trời khá đẹp, có hình khối tuy nhiên trong một số trường hợp các đường biên vẫn hơi "mềm". Ảnh trong nhà khá trung thực, tuy nhiên màu da người thường có khuynh hướng thiên về màu đỏ. Đèn flash làm việc tốt trong khoảng 2,5 m.

Ảnh macro có thể chụp ở khoảng cách 10 cm hay 5 cm (Super Macro). Nếu bạn chụp macro, đèn sẽ tự động bị cấm để tránh cháy ảnh, ảnh rất nét tuy trong một số trường hợp vẫn còn hạt.

Thông số kỹ thuật Cảm biến: CCD 6 Megapixel

Ống kính zoom quang 3x (tương đương 38-114 mm); zoom số 4x

F3,1-5,9

Tốc độ: 1/2.000 – 4 giây

Đo nét: TTL

Đo sáng: ESPi

Kích thước ảnh: 2.816 x 2.112, 2.048 x 1.536, 640 x 480

Định dạng ảnh: JPEG (Exif. 2.2)

Định dạng video: 320 x 240, 160 x 120, 30/15 hình/giây, có âm thanh

ISO: Auto (64 - 1.000)

Bù sáng: 2.0EV theo bước 0,3EV

Cân bằng trắng: 5 chế độ

Bộ nhớ: 22 MB tích hợp và thẻ xD

Trọng lượng: 110g

Kích thước: 90,5 x 58,5 x 18,5 mm

Giá tham khảo: 4.455.000 đồng

Tính năng chống rung làm việc khá tốt cho ảnh sáng hơn và hậu cảnh rõ hơn, khả năng "bắt" ảnh mạnh hơn khá rõ trong chế độ chụp hành động (sport). Tuy nhiên, một số ảnh nếu ISO bị đẩy lên trên 400 bạn sẽ thấy hạt ở những vùng biên và tương phản cao.

Màn hình LCD 2,5", 110.000 pixel (không có ống ngắm quang) làm việc khá tốt cho cả hai ứng dụng chụp và xem. Hướng đến việc quay phim để gửi cho người khác qua e-mail, máy hỗ trợ độ phân giải 320 x 240, 160 x 120 pixel, 15 hình/giây có âm thanh, chuẩn QuickTime và độ dài chỉ phụ thuộc bộ nhớ. Phim khá trơn và âm thanh rất nhạy; có thể zoom trong khi quay nhưng ảnh sẽ không tránh khỏi hiện tượng răng cưa.



Phần mềm bán kèm Olympus Master đáp ứng gần như mọi công việc với ảnh. Tóm lại, FE-190 là chiếc máy ảnh hấp dẫn cho người dùng thích kiểu dáng đẹp, chắc chắn nhưng vẫn có được những bức ảnh chất lượng mà giá cũng khá cạnh tranh, 4.455.000 đồng với thời gian bảo hành 12 tháng.

(Theo Thế Giới Vi Tính)