Theo CNN, một báo cáo được tiết lộ mới đây cho thấy Facebook đã tăng đáng kể chi phí bảo vệ an toàn cho Zuckerberg trong năm 2017, lên 7,3 triệu USD, tăng hơn 50% so với năm 2016. Bên cạnh đó, chi phí đi lại bằng máy bay riêng là 1,5 triệu USD, tăng hơn 75% so với năm ngoái. Một phần nguyên nhân là ông chủ Facebook đã đi du lịch qua gần hết các bang trên đất Mỹ trong năm vừa qua.

Năm 2017 Mark Zuckerberg dùng rất nhiều thời gian để đi du lịch. Ảnh: Facebook Mark Zuckerberg.

Tính tổng thể từ năm 2015, công ty đã chi khoảng 20 triệu USD cho vấn đề an ninh cá nhân của vị CEO này cũng như chi phí đi lại trên các máy bay riêng. Công ty cho biết chi phí của những "chương trình an ninh tổng thể" cho Zuckerberg là một cách để giải quyết "những mối đe dọa đối với sự an toàn của ông, phát sinh trực tiếp do vị trí là người sáng lập, chủ tịch và giám đốc điều hành".

"Chúng tôi yêu cầu các biện pháp an ninh vì lợi ích của công ty và tầm quan trọng của Zuckerberg đối với Facebook", báo cáo nói.



Trong phần chi phí máy bay tư nhân của Zuckerberg bao gồm lệ phí, chi phí nhiên liệu, phi hành đoàn và chi phí ăn uống. Facebook cũng trả tiền cho nhân viên an ninh cũng như việc lắp đặt, vận hành và bảo trì hệ thống an ninh tại nhà riêng của ông.



Đây không phải là chuyện hiếm thấy khi các công ty lớn đứng ra chi trả các chi phí bảo vệ này cho những nhân sự cao cấp. Apple gần đây cũng yêu cầu Tim Cook đi du lịch bằng máy bay riêng cho "tất cả các chuyến công tác và du lịch cá nhân". Năm ngoái, Apple đã chi khoảng 317.000 USD về chi phí an ninh và đi lại của Tim Cook.

Bảo vệ an ninh cho CEO là nhiệm vụ quan trọng của các công ty lớn. Ảnh: Ravi Choudhary/ HT Photo.

Còn về lương, trên doanh nghĩa năm 2017, Zuckerberg chỉ được trả 1 USD. Dù được trả lương mang ý nghĩa tượng trưng, theo thống kê của Forbes, Mark Zuckerberg vẫn là một trong 10 người giàu nhất thế giới với tổng tài sản khoảng 66 tỷ USD.

Bên cạnh đó, Facebook cũng chi trả các chi phí an ninh cho Sheryl Sandberg, người rất hay tham gia các buổi diễn giả trước công chúng. Nữ COO này cũng được công ty chi trả chi phí bảo hiểm lên tới 2,7 triệu USD năm ngoái, bên cạnh 22,5 triệu USD tiền thưởng bằng tiền mặt cũng như cổ phiếu.

Mặc dù chưa rõ chi phí bảo mật và đi lại của Zuckerberg trong năm 2018 sẽ là bao nhiêu, nhiều người dự đoán con số này chắc chắn sẽ thấp hơn 2017. Bởi theo Forbes, ông chủ Facebook thay vì đi thăm các nhà máy và trang trại nuôi bò sữa như năm ngoái thì sẽ phải tập trung đi làm nhiều hơn để giải quyết các chuỗi bê bối mà công ty đang gặp phải.

Mai Anh