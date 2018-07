Cụ thể, khi nhập vào các từ khóa trên trạng thái (status) hoặc phần bình luận (comment), hiệu ứng sẽ xuất hiện (dòng chữ được tô đậm và có màu khác). Khi nhấp chuột vào một trong các dòng chữ này, hiệu ứng sẽ xuất hiện và chạy ở góc phải bên dưới màn hình.

Facebook thêm loạt hiệu ứng cho mùa World Cup

Cụ thể, khi nhập vào "Vai Brasil", hiệu ứng cờ Brazil xuất hiện, tương tự với các cụm từ cổ vũ đội tuyển quốc gia khác: "Forca Portugal" (Bồ Đào Nha), "Allez les bleus" (Pháp), "Come on Belgium" (Bỉ), "Vamos espana" (Tây Ban Nha), "Come on England" (Anh) và Vamos Argentina (Argentina). Riêng khi nhập vào "Gooaal", hiệu ứng chúc mừng ghi bàn thắng sẽ hiển thị trên màn hình.

Hiệu ứng Facebook mới hoạt động trên các nền tảng web cho máy tính và di động, ứng dụng Facebook cho iOS và cho Android. Tuy nhiên, các từ khóa Facebook hỗ trợ hiện còn khá hạn chế.

Đây không phải là lần đầu tiên Facebook đưa các từ khóa mang hiệu ứng lên mạng xã hội của mình. Hiện tại, hãng vẫn duy trì nhiều từ khóa như "BFF" (Best Friends Forever) sẽ hiện lên hiệu ứng 2 bàn tay đập tay, "best wishes" là đôi bàn tay thả những ngôi sao lấp lánh hay "chúc mừng", "Congrats", "xo"... cũng có các hiệu ứng vui nhộn.

Bên cạnh mang hiệu ứng mới, Facebook cũng "ăn theo" mùa World Cup 2018 bằng các khung nền cho người dùng ghép vào hình đại diện, hay cung cấp tỷ số trận đấu mới nhất ở phía góc phải... Riêng ứng dụng nhắn tin Messenger cũng có thêm các hiệu ứng khi gọi điện bằng video.

Như Phúc