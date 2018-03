Ca sĩ Eminem lập kỷ lục 60 triệu người 'like' Facebook / Trò lừa Yahoo Messenger tái diễn trên Facebook / Trò 'treo status kiếm tiền' lan rộng trên Facebook

Hiện nay, tình trang mua bán Like đang diễn ra phổ biến trên Facebook. "Vai vế" của tài khoản fanpage được xác định bằng số lượt người bấm Like, do đó nhiều trang đã thuê người viết phần mềm tự động lập nick ảo để tăng số Like lên hàng trăm nghìn chỉ trong vài tuần.

Trong khi đó, Facebook muốn đảm bảo nút Like phải được click bởi người dùng thực, phản ánh đúng sở thích của họ đối với nội dung trên trang. Kết quả là trong tuần này, trò chơi Texas HoldEm Poker đã mất tới 200.000 Like sau 2 ngày bị Facebook "thanh trừng". Ngôi sao nhạc pop Lady Gaga cũng mất 66.000 Like trong khi 21.000 Like khác đã biến mất trên tài khoản của bộ phim The Simpsons.

Nhiều trò câu Like phản cảm đang diễn ra phổ biến trên Facebook. Đại diện của mạng xã hội lớn nhất thế giới nhấn mạnh số Like không phải là mặt hàng để đem ra rao bán và họ sẽ mạnh tay với tình trạng này. Ngoài việc "mua Like, bán Fan" nở rộ hiện nay, người sử dụng Facebook cũng tỏ ra khó chịu trước những hành động phản cảm của nhiều fanpage như chia sẻ nội dung giật gân, lợi dụng các hình ảnh thương tâm để "câu Like".

Châu An