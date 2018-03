Thông báo lỗi khi truy cập Facebook.

Theo Mirror, hai mạng xã hội là Facebook và Instagram bất ngờ gặp lỗi vào chiều nay (theo giờ Việt Nam) tại nhiều quốc gia trên thế giới. Các báo cáo cho thấy Mỹ, châu Á, đặc biệt là khu vực Đông Nam Á và một số địa điểm tại châu Âu gặp cùng vấn đề không thể truy cập. Cả hai trang web đều hiện cảnh báo lỗi trên trình duyệt.

Nhiều người dùng tại Việt Nam cũng cho biết vào khoảng 18h chiều nay, Facebook không thể truy cập và hiện thông báo lỗi "Sorry, something went wrong". Ứng dụng Facebook không thể cập nhật tin mới còn Messenger liên tục hiện thông báo "Đang kết nối" và không thể nhận cũng như gửi tin nhắn. Lỗi này kéo dài khoảng 20 đến 30 phút. Đến khoảng 20h, cả hai đều có thể truy cập nhưng tốc độ khá chậm.

Instagram, mạng xã hội chia sẻ ảnh của Facebook cũng gặp vấn đề tương tự. Cả phiên bản web và phần mềm cũng đều báo lỗi kết nối.

Bản đồ cho thấy các vùng bị ảnh hưởng lỗi kết nối Instagram.

Nhiều người dùng đã phải lên Twitter để than phiền về lỗi của Facebook, Instagram. Thời điểm Facebook gặp lỗi diễn ra vào buổi sáng tại Mỹ, một số nước châu Âu khiến nhiều người không hài lòng vì mất kết nối với bạn bè, người thân cũng như đối tác làm việc.

Facebook chưa đưa ra thông báo chính thức về vụ việc.

Tuấn Hưng