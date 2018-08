Facebook mở công ty con ở Trung Quốc

Trong khoảng vài giờ ngày 25/7, một cơ sở dữ liệu của chính phủ Trung Quốc cho thấy Facebook được phê duyệt để mở một công ty con tại thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang. Trả lời báo chí Mỹ, Facebook cho biết sẽ thành lập một trung tâm sáng tạo ở quốc gia đông dân nhất thế giới "nhằm hỗ trợ các nhà phát triển, nhà sáng tạo và startup". Họ đã xây dựng những trung tâm tương tự tại Pháp, Brazil, Ấn Độ và Hàn Quốc.

Tuy nhiên, thành công của Facebook ở Trung Quốc vô cùng ngắn ngủi. Thông tin cấp phép đã biến mất trên hệ thống. Báo New York Times trích nguồn tin nội bộ cho biết giấy phép bị rút lại do bất đồng giữa các quan chức của tỉnh Chiết Giang và cơ quan quản lý Internet Trung Quốc (Cyberspace Administration of China). Cơ quan này tỏ ra tức giận vì đã không được tham khảo ý kiến.

Hôm qua, việc Facebook có cơ hội thành lập công ty con mang tên Facebook Technology ở Trung Quốc được đánh giá là một bước ngoặt rất lớn với mạng xã hội này bởi trong suốt gần một thập kỷ qua, họ vẫn đang bị chặn với đa số người dân ở đây.

Năm 2016, ông chủ Facebook khoe ảnh chạy bộ tại Bắc Kinh như muốn thể hiện sự quan tâm của ông với Trung Quốc.

Tình huống hy hữu trên cho thấy những thách thức lớn như thế nào khi các dịch vụ Internet phương Tây muốn đặt chân vào Trung Quốc. Ngay cả một trung tâm sáng tạo với mục tiêu đầu tư tài chính cho các startup cũng không được chấp thuận.

Suốt 9 năm qua, Mark Zuckerberg, CEO Facebook, chưa bao giờ giấu giếm tham vọng đưa mạng xã hội lớn nhất thế giới trở lại. Thậm chí, ông nhiều lần tới Trung Quốc, gặp gỡ các quan chức cao cấp, gần đây nhất là gặp Chủ tịch Tập Cận Bình vào tháng 10/2017. Hồi tháng 3/2018, Facebook tuyên bố hợp tác với Xiaomi để cho ra đời kính thực tế ảo Mi VR Standalone. Sản phẩm này là một cách để Facebook có thêm những khách hàng công nghệ tại Trung Quốc.

Trong cuộc trao đổi với Recode tuần trước, CEO Facebook Mark Zuckerberg tỏ ra thận trọng khi bàn về chủ đề Trung Quốc: "Chúng tôi đang bị chặn. Thật khó để thực hiện mong muốn đưa cả thế giới gần nhau hơn mà lại bỏ qua quốc gia lớn nhất".

Google, cũng bị đẩy ra khỏi Trung Quốc chỉ sau Facebook một năm, cũng phải tìm cách đi đường vòng như đầu tư 550 triệu USD vào công ty thương mại điện tử JD.com...

Châu An