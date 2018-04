Khi mở Facebook, trên dòng thời gian xuất hiện thông báo kiểm tra tài khoản của mình có bị Cambridge Analytica lợi dụng dữ liệu hay không. Trên ứng dụng Facebook cho di động, một thông báo tương tự cũng xuất hiện.

Thông báo về dữ liệu người dùng bị ảnh hưởng hay chưa trên di động (ảnh trên) và trên nền web (ảnh dưới).

Dòng thông báo "Bảo vệ thông tin của bạn" nằm ngay phần đầu của trang tin tức (News Feed) và kèm đường dẫn đến trang cài đặt tài khoản. Khi nhấp vào đây, người dùng sẽ được biết các ứng dụng của bên thứ ba đang lấy thông tin cá nhân của mình để tiện theo dõi. Những người bị lộ thông tin với Cambridge Analytica sẽ nhận được thông báo riêng tại đây.

Theo chia sẻ của những người dùng Facebook Việt Nam đã được gửi thông báo, đa phần thông tin cá nhân của họ bị ảnh hưởng gián tiếp bởi những người đã chơi ứng dụng "This Is Your Digital Life" và dữ liệu rò rỉ thường là trang cá nhân công khai, lượt thích Trang, sinh nhật và tỉnh/thành phố hiện tại...

"Tôi hơi bất ngờ khi nhận được thông báo từ Facebook và cũng có chút lo lắng. Dù những thứ bị lộ không quan trọng lắm, dĩ nhiên là tôi không thích dữ liệu của mình bị lấy và bị lợi dụng", Ngọc Nam, một người dùng Facebook, chia sẻ.

Cách kiểm tra tài khoản Facebook bị lộ dữ liệu:

Trước đó, Facebook thông báo có tới 87 triệu dữ liệu người dùng bị ứng dụng "This Is Your Digital Life" khai thác, bán cho Cambridge Analytica. Số dữ liệu này sau đó được cho là có tác động đến cuộc bầu cử Tổng thống Mỹ. Việt Nam đứng thứ chín trong mười nước có nhiều tài khoản bị khai thác nhất, với 427.446 người bị ảnh hưởng.

Bảo Lâm