Theo 9to5mac, một số người dùng cho biết đã không thể sử dụng Face ID để đăng nhập iPhone X sau khi cập nhật iOS 11.2. Khi sử dụng tính năng này, trên điện thoại lập tức hiển thị thông báo "Unable to activate Face ID on this iPhone" (tạm dịch: Không thể kích hoạt Face ID trên iPhone này".

Thông báo xuất hiện trên iPhone X sau khi cập nhật iOS 11.2.

Trên Neowin, một số độc giả trang này cũng cho biết iPhone X của mình cũng gặp phải tình trạng tương tự. Tuy nhiên, vấn đề chỉ ảnh hưởng đối với một số người dùng nhất định.

Cũng theo trang web này, người dùng có thể tạm thời giải quyết vấn đề bằng cách khởi động lại iPhone trong khi đợi bản cập nhật mới từ Apple. Đa phần Face ID trên thiết bị sẽ hoạt động bình thường trở lại, trong khi một số vẫn còn dính lỗi, cần phải tiếp tục khởi động thêm lần nữa.

iPhone X có cơ chế tắt "nóng" khác so với những iPhone đời cũ do phím Home đã bị lược bỏ. Để tắt iPhone, người dùng giữ đồng thời phím nguồn và tăng âm lượng. Sau khi màn hình hiển thị "Slide to Power off", trượt ngang để tắt. Sau đó, đợi khoảng 30 giây rồi khởi động lại bằng cách nhấn và giữ phím nguồn như bình thường.

Hiện tại, Apple chưa đưa ra bình luận nào về lỗi liên quan đến Face ID này.

Bảo Lâm