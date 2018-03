Trước hết, vào đây để tải chương trình BootSkin của Stardock với dung lượng 943 KB. Sau khi tải về, người dùng sẽ thấy 2 tập tin là bootskin_free và skinstudio_free. Bạn có thể cài đặt cả hai chương trình này nhưng cần nhất là bootskin_free (thư mục mặc định là C:\Program Files\Stardock\WinCusstomize\BootSkin).

Khi mở Bootskin, bạn sẽ thấy các file sẵn có để cài làm hình nền lúc khởi động Windows (chọn ảnh rồi nhấn Apply).

Một trong số hình nền khởi động Windows do chương trình này tạo ra. Ảnh chụp màn hình.

Tuy nhiên, tự tạo ra ảnh nền như vậy mất một chút thời gian và công sức. Do Bootskin mới hỗ trợ được ảnh 16 màu nên bạn cần chọn hình gốc tương ứng để đảm bảo chất lượng hiển thị (ví dụ như ảnh đen trắng hay có một vài màu, tranh hoạt hình...). Ảnh sẽ có độ phân giải khác nhau như 640 x 480; 800 x 600; 1024 x 768; 1.280 x 960 hay 1.600 x 1.200. Ví dụ trong bài này sẽ dùng ảnh hoạt hình 640 x 480 16 màu làm nền với thanh chạy khi tải Windows.

Chuẩn bị ảnh nền

- Khởi động Photoshop, lấy ảnh cần dùng. Bạn có thể biên tập ảnh tùy ý như chèn chữ, đổi màu...

- Vào menu Image > Image Size. Một cửa sổ xuất hiện, nhập kích cỡ ảnh vào ô width (640) và height (480) hoặc đánh dấu chọn vào ô Scale Styles và Constrain Proportions. Nên chọn Resample Image với mặc định là Bicubic. Xong, nhấn OK.

- Vào menu Image > Mode > Indexed Color > để lựa chọn Local (Selective) ở mục Palette, nhập 16 vào ô Colors, Black and White ở mục Forced, bỏ dấu chọn ở ô Transparency và đặt khoảng 85% ở mục Amount (chú ý không chọn Preserve Exact Colors) . Đánh dấu chọn ở Preview > OK.

- Lưu bảng màu của hình để đưa vào thanh chạy sau này. Vào menu Image > Mode > Color Table. Một bảng nhỏ hiện ra, nhấn vào OK để lưu bảng màu này tại một thư mục nào đó.

- Lưu ảnh nền. Vào menu File > Save as > chọn định dạng .bmp (file bitmap) và lưu vào một thư mục (có thể ngay trong BootSkin\skins) > OK. Sau đó, một bảng nhỏ hiện ra, chọn mục 4-bit (16 màu).

Tạo thanh chạy

- Trong Photoshop, tạo một ảnh trắng có kích thước 22 x 9 pixel. Dùng Paint Bucket Tools để đổ màu đen cho thanh này. Vào Image > Mode > Indexed Color để đặt hình này ở chế độ 16 màu. Mục Colors để số 3, Black and White ở Forced, chọn Transparency, Preserve Exact Colors và Preview > OK.

- Tạo ô chạy trên thanh ngang này với màu khá giống với màu hình nền. Vào Image > Mode > Color Table (bảng này chỉ có vài màu) > Load > mở đến file bảng màu đã lưu khi tạo hình nền. Chọn màu mà hình nền có nhiều nhất (có thể mở file hình nền để ngắm lại).

- Lưu file này vào cùng thư mục với hình nền. Trên menu File > Save as > chọn định dạng .bmp > OK > chọn 4 bit > OK.

Viết mã khởi động

- Bạn có thể copy một file bootskin.ini vào thư mục vừa tạo rồi chỉnh sửa hoặc mở Notepad rồi biên tập lại các câu lệnh sau:

[Bootskin]

Type=0 (để mặc định)

Name= "" (ở giữa hai dấu ngoặc kép viết tên của ảnh nền khi khởi động - tùy ý)

Author= "" (ở giữa hai dấu ngoặc kép viết tên tác giả tạo file - tùy ý)

Description="" (ở giữa hai dấu ngoặc kép viết mô tả cho file - tùy ý)

Screen=(viết chính xác tên ảnh nền với đuôi .bmp)

ProgressBar=(viết chính xác tên file thanh chạy với đuôi .bmp)

ProgressBarX=(viết con số thể hiện tọa độ nằm ngang, trong đó 0 là góc phải trên cùng của ảnh, càng về bên trái, giá trị càng tăng)

ProgressBarY=(viết con số thể hiện tọa độ nằm dọc, trong đó 0 là góc phải trên cùng của ảnh, càng xuống phía dưới, giá trị càng tăng)

ProgressBarWidth =(viết số pixel thể hiện độ rộng của ảnh chạy trên thanh ngang).

Sau đó lưu lại file này với tên bootskin.ini.

Một số hình nền tạo mới để đưa lên BootSkin. Ảnh chụp màn hình.

Cài đặt

- Khi tạo xong thư mục mới ở trong BootSkin\skins với các file trên mà không trục trặc gì, hình và các mô tả của file sẽ xuất hiện ngay trên chương trình BootSkin.

- Nếu không, người dùng có thể dùng chương trình WinZip để nén cả thư mục chứa 3 file ảnh nền, ảnh thanh chạy và tập tin bootskin.ini rồi đổi tên thư mục vừa nén với đuôi .zip thành đuôi .bootskin. Chỉ cần nhấn đúp chuột vào thư mục mới, bạn có thể cài ảnh nền này khi khởi động.

Chú ý

Khi không cảm thấy chắc chắn về các quy trình tạo file, bạn có thể copy nguyên những tập tin ảnh và code có sẵn ra thư mục mới rồi chỉnh sửa.

(Theo VnExpress)