Theo báo cáo của Bộ Kinh tế Nhật Bản, thị trường gia công phần mềm nước này trị giá lên tới 30 tỷ USD/năm. Tuy nhiên, hơn 97%, tương đương 29 tỷ USD, vẫn do các công ty Nhật đảm nhận, chỉ 2,4% (khoảng 720 triệu USD) được đặt hàng gia công ở nước ngoài. Trong số đó, các công ty Trung Quốc chiếm 75% - 80%, còn tổng giá trị đơn hàng các doanh nghiệp Việt Nam giành được chỉ bằng 1/30 so với Trung Quốc. Không những thế, thị phần khiêm tốn của Việt Nam lại nằm trong tay một số nhỏ các công ty IT nhất định, chưa kể đa số tin rằng Nhật là thị trường khó tính, khó tiếp cận.

"Thị trường gia công phần mềm của Nhật tuy có quy mô lớn nhưng lại phong phú đa dạng. Chính vì vấn đề phong phú đa dạng này mà một công ty phần mềm của Việt Nam không thể nào đáp ứng được hết. Tổng lượng công việc rất nhiều nhưng những hợp đồng phù hợp với năng lực của công ty phần mềm Việt Nam lại không phải là tất cả. Năng lực càng thấp thì loại công việc dành cho mình càng ít và còn bị cạnh tranh bởi rất nhiều công ty năng lực thấp tương đương mình nữa. Sự cạnh tranh này đến từ các công ty phần mềm ở vùng xa của Nhật, từ Trung Quốc, Ấn Độ, Philippines và sau đây sẽ còn có cả Myanma. Cách để một công ty phần mềm Việt Nam có thể nhận được nhiều công việc hơn không có con đường nào khác ngoài việc nâng cao năng lực đáp ứng nhu cầu khách hàng cả về chất và về lượng", ông Lê Quang Lương, Tổng giám đốc Luvina - công ty bắt đầu làm việc với Nhật từ năm 2004, nhận định.

Tuy nhiên, t heo khảo sát của Cơ quan xúc tiến thương mại CNTT Nhật Bản ( IPA), 3 năm qua Việt Nam liên tục là đối tác ưa thích số một của các doanh nghiệp Nhật. Đơn giá gia công của Việt Nam thấp hơn của Trung Quốc, Ấn Độ khoảng 30-35%. M ối quan hệ Nhật - Trung đang diễn biến phức tạp nên không ít c ông ty có nhu cầu gia công của Nhật đang tính chuyện chuyển hướng đặt hàng sang các nước khác để tránh rủi ro và cắt giảm chi phí . Vì vậy, đây được coi là cơ hội "nghìn năm có một" cho các doanh nghiệp Việt Nam để gia nhập và mở rộng thị phần tại Nhật.

Ngày CNTT Việt Nam tại Nhật Bản 2013 (Vietnam IT Day in Japan 2013) diễn ra ở Tokyo cuối tháng 2 thu hút sự quan tâm lớn của các doanh nghiệp Nhật.

Rào cản khi tiếp cận thị trường Nhật

Ông Phạm Tấn Công, Phó chủ tịch Hiệp hội phần mềm Việt Nam VINASA, khẳng định hiện nay đối với các công ty CNTT Việt Nam, Nhật Bản "là thị trường xuất khẩu phần mềm quan trọng nhất". Tuy nhiên, chinh phục thị trường này không hề dễ dàng.