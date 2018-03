Ông Nguyễn Tử Quảng, CEO của Bkav, cho biết, trong quá trình sản xuất điện thoại, hai công đoạn "khó nhằn" nhất với họ là gia công khung máy và in mạch. Bảng mạch Bphone 2017 do các kỹ sư Bkav thiết kế và in tại nhà máy Meiko Electronics Việt Nam. Meiko là công ty Nhật chuyên sản xuất bảng mạch PCB và có nhiều khách hàng là các hãng điện tử lớn như Apple, Samsung, Panasonic, Fuji Xerox... Hiện Meiko có bốn nhà máy tại Nhật Bản, hai nhà máy tại Trung Quốc và một nhà máy tại Việt Nam (từ năm 2006).

Hệ thống máy phay cơ khí CNC của Deahan có thể sản xuất hàng trăm nghìn khung mỗi tháng. Ảnh: Tuấn Hưng.

Trong khi đó, phần khung máy được đối tác Hàn Quốc là công ty Deahan đảm nhiệm. Deahan là công ty có hơn 10 năm hoạt động trong lĩnh vực CNC tại Hàn Quốc và cũng đang thực hiện phay khung cho một số điện thoại của Samsung.

Bkav chịu trách nhiệm thiết kế chi tiết, chuẩn hóa công nghệ, hoàn thiện khuôn mẫu cho Bphone 2017 ngay tại nhà máy cơ khí của họ ở Mỹ Đình (Hà Nội), sau đó chuyển sang đối tác Deahan ở Bắc Giang để sản xuất hàng loạt.

Mỗi khung nhôm của Bphone 2017 được định hình từ khối nhôm đặc kích thước 180 x 95 x 8 mm và nặng 340g. Quá trình chế tác phần khung diễn ra trong hơn hai giờ với 24 công đoạn sản xuất, trong đó có 14 công đoạn phay cắt cơ khí CNC (điều khiển bằng máy tính) với độ chính xác gần như tuyệt đối. Do đó, ban đầu khi chưa tìm được đối tác sản xuất, nhà máy cơ khí của Bkav đã không kịp đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng dù đơn đặt hàng cũng chưa phải cao so với các thương hiệu khác.

Công nhân kiểm tra khung vỏ trước khi tiếp tục cho quá trình phay cắt tiếp theo. Ảnh: Tuấn Hưng.

Ông Tea Young Cho, Giám đốc nhà máy Deahan, cho biết việc hợp tác sản xuất Bphone mới bắt đầu từ tháng 8/2017 nhưng hai bên đã liên hệ trao đổi kỹ thuật từ năm 2016.

"Ban đầu, Deahan cũng không kỳ vọng nhiều vì các kinh nghiệm, kỹ thuật liên quan đến sản xuất điện thoại ở Việt Nam không cao so với các nước khác. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc, chúng tôi ngạc nhiên trước sự nhiệt tình trong công việc, cũng như kỹ thuật phần cứng và phần mềm của Bkav đều đạt mức độ cao. Deahan cũng học hỏi được rất nhiều điều", ông Cho chia sẻ.

Ông HeaRock Ryu, Tổng Giám đốc Deahan, cho hay, qua hai tháng, việc sản xuất Bphone 2017 đã dần ổn định và kỳ vọng số lượng đơn hàng của Bkav sẽ tăng lên trong năm tới. Trong khi đó, ông Nguyễn Tử Quảng cũng chia sẻ với mục tiêu chinh phục thị trường, họ đã đặt ra doanh số ban đầu không cao cho Bphone 2017 nhưng luôn sẵn sàng nâng năng suất lên tùy theo nhu cầu của thị trường.

Châu An