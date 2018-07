SCMP cho biết TSMC - đối tác sản xuất chip cho Apple - đã bắt đầu sản xuất hàng loạt chip A12 dựa trên tiến trình 7nm cho iPhone mới. Tuy nhiên, phía Apple lẫn TSMC đều từ chối đưa ra bình luận.

Chip A12 hứa hẹn cho hiệu năng cao hơn và tiết kiệm năng lượng.

iPhone 8, iPhone 8 Plus và iPhone X đang sử dụng chip A11 Bionic được sản xuất trên tiến trình 10nm. Theo Cult of Mac, so với chip A11, A12 sẽ có nhiều cải tiến, trong đó sẽ cải thiện tốc độ 20% và giảm tới 40% điện năng tiêu thụ. iPhone ra mắt cuối năm nay của Apple có thể là smartphone đầu tiên sở hữu chip 7nm.

Giữa tháng 4, nhà phân tích Ming-Chi Kuo dự đoán Apple sẽ ra ba mẫu iPhone mới, gồm iPhone 9 6,1 inch dùng màn hình LCD, iPhone X2 là bản nâng cấp của iPhone X với màn hình OLED 5,8 inch và phiên bản cỡ lớn iPhone X2 Plus cũng dùng công nghệ OLED nhưng kích thước tới 6,5 inch. Để giảm chi phí, iPhone 9 sẽ dùng linh kiện phổ thông, không có nhận dạng khuôn mặt. Trong khi đó, iPhone OLED tiếp tục sở hữu camera TrueDepth với tính năng Face ID giống iPhone X hiện nay.

Lâm Anh