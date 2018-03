Sony thu hồi 300.000 laptop trên toàn cầu / Laptop CMS giá dưới 9,5 triệu đồng / HP vượt Dell về doanh số PC toàn cầu

C100, một dòng máy tính xách tay của Lenovo. Ảnh: Pcpop.

Doanh thu mặt hàng máy tính xách tay có tốc độ tăng trưởng lên tới 37% trong ba tháng vừa qua, với 3,3 triệu chiếc, so với mức gia tăng 46% trong quý trước, hãng nghiên cứu số liệu toàn cầu IDC cho biết.

"Mặc dù nhìn vào mức gia tăng tốc độ tiêu thụ 46% của ba tháng 3-6 và 37% trong quý III cho thấy nhu cầu PC có phần lắng xuống, nhưng laptop vẫn tiếp tục trở thành 'chất xúc tác' thúc đẩy sự tăng trưởng của toàn ngành công nghiệp máy tính cá nhân trong quý vừa qua", ông Bryan Ma, một quan chức của IDC cho biết.

Nhà sản xuất máy tính đến từ đất nước 1,3 tỷ dân Lenovo đứng đầu châu lục xanh trong quý vừa qua với gần 20% thị phần, chủ yếu nhờ ba thị trường Trung Hoa đại lục, Hong Kong và Đài Loan.

Hãng sản xuất đến từ xứ sở tượng nữ thần tự do Hewlett-Packard xếp thứ hai với thị phần bị bỏ cách khá xa so với Lenovo, 12,2%. Còn HP cũng có khoảng cách an toàn với hãng xếp thứ ba chính là hãng đồng hương Dell, với chỉ 7,7% thị phần, theo thống kê của IDC.

T.B. (theo AFP)