HTC One đọ dáng với Samsung Galaxy S4

Trong buổi phỏng vấn với Wall Street Journal, một quan chức của HTC tiết lộ doanh số HTC One toàn cầu đạt khoảng 5 triệu máy kể từ khi xuất hiện chính thức trên thị trường cuối tháng 4. So với đối thủ trực tiếp Galaxy S4 của Samsung, One được bán ra sớm hơn nhưng doanh số mới bằng một nửa.

HTC One và đối thủ trực tiếp Galaxy S4 từ Samsung. Ảnh: Tuấn Anh.

Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến khoảng cách giữa hai đối thủ được HTC lý giải bằng việc không đáp ứng được đủ nhu cầu về One khi sản xuất. Đại diện hãng Đài Loan chia sẻ, đơn đặt hàng HTC One hiện vượt số lượng mà họ có thể cung cấp. Trước khi đưa One ra thị trường, HTC đã từng phải lùi lại ngày bán chính thức vài tuần và thông báo, việc sản xuất gặp khó khăn vì linh kiện và quy trình làm vỏ nhôm nguyên khối.

Doanh số của One được HTC đánh giá là khả quan, tuy nhiên, tình hình kinh doanh của hãng thực tế vẫn gặp những khó khăn thời gian qua. Trong báo cáo tài chính công bố đầu tháng 5, hãng đạt doanh thu quý I/2013 1,45 tỷ USD nhưng lợi nhuận sau thuế chỉ còn 2,88 triệu USD, giảm tới 98% so với cùng kỳ năm ngoái. Bên cạnh đó, một vài nhân sự chủ chốt của HTC cũng vừa rời công ty và chuyển đến nơi khác.

Tại thị trường Việt Nam, HTC One và Samsung Galaxy S4 là hai smartphone hấp dẫn nhất trên thị trường hiện nay với giá bán tương đương nhau là 16 triệu đồng. Trong đó, tại TP HCM và Hà Nội, phiên bản One màu bạc đang tỏ ra hiếm hàng vì nhu cầu lớn.

Tuấn Anh