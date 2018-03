Theo IBTimes, số liệu của công ty nghiên cứu thị trường Counterpoint cho thấy trong tháng 10, Apple đã vượt lên trước Samsung về doanh số bán điện thoại thông minh.

Apple bán ra iPhone 8 và iPhone 8 Plus vào tháng 9, cùng với Apple TV 4K và Apple Watch Series 3. Cặp đôi điện thoại này được tung ra thị trường trước iPhone X, chiếc smartphone được phát hành nhân dịp kỉ niệm 10 năm của Apple.

Doanh số bán iPhone 8 trên toàn thế giới đánh bại Galaxy Note8 vào tháng 10. Ảnh: Counterpoint.

Tuy không ít người hâm mộ đắn đo và chờ đợi iPhone X, doanh số bán hàng của cặp đôi iPhone 8, 8 Plus vẫn rất ấn tượng, đặc biệt khi so sánh với các đối thủ. Cụ thể, iPhone 8 và iPhone 8 Plus chiếm hai vị trí đầu trong danh sách những chiếc điện thoại thông minh bán chạy nhất trên toàn thế giới, với thị phần 4,6% và 4%. Smartphone của Samsung, Galaxy Note8 đứng ở vị trí thứ 3 với 2,4% thị phần và Galaxy S8 Plus đứng thứ tư. Theo số liệu của Counterpoint, doanh thu toàn cầu của iPhone 8 đã tăng gần gấp đôi so với Galaxy Note 8.

Giống như iPhone 8, Samsung cũng phát hành Galaxy Note8 vào tháng 9, với mức giá khởi điểm là 930 USD. Còn Galaxy S8 Plus được phát hành trước đó khá lâu, vào tháng 4 cùng với Galaxy S8, có mức giá 824,99 USD cho bản 64 GB.

Trong khi đó, iPhone 6, iPhone 7, Galaxy S8 và Vivo X20 có chung 1,2% thị phần.

Theo đánh giá của công ty nghiên cứu, mặc dù iPhone 8 và iPhone 8 Plus chiếm vị trí hàng đầu, con số doanh thu này đáng lẽ đã cao hơn nếu không chịu ảnh hưởng từ iPhone X. Sự hứng thú mua hàng của người dùng càng giảm mạnh vào cuối tháng 10 khi iPhone X chuẩn bị ra mắt. Thái độ này của người dùng bất chấp việc dù có nhiều tính năng hơn iPhone 8, phiên bản iPhone kỷ niệm 10 năm vẫn nhận nhiều đánh giá kém về độ bền và thời lượng sử dụng pin so với hai chiếc smartphone vừa ra mắt trước đó của Apple.

Mai Anh