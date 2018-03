Một nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học Thụy Sĩ cho thấy việc đặt laptop trên đùi trong nhiều giờ có thể gây ra sự đổi màu da do chịu ảnh hưởng từ sức nóng của máy tính trong quá trình hoạt động tỏa ra. Các nhà nghiên cứu gọi đây là "hội chứng da nướng".

Nhiệt độ bên dưới máy tính khi hoạt động là khoảng 52oC trong khi đó chỉ từ 44oC trở lên là làn da tiếp xúc với máy tính có thể bị hội chứng này. Khi đó da sẽ bị chuyển sang màu nâu và có thể đổi màu vĩnh viễn, thậm chí gây nên ung thư da nếu dùng liên tục trong thời gian dài.

"Hội chứng da nướng" khiến người tiêu dùng quan tâm đến sản phẩm tản nhiệt cho máy tính nhiều hơn.

Thông tin "hội chứng da nướng" rất được quan tâm vì việc sử dụng laptop tại Việt Nam hiện khá nhiều. Do tính cơ động cao nên nhiều người, nhất là giới trẻ và công chức văn phòng, đem theo máy tính sử dụng mọi lúc mọi nơi và tư thế để laptop trên đùi là rất phổ biến.

Anh Minh Hùng, nhân viên truyền thông tại TP HCM, cho biết: "Mặc dù chưa biết rõ tính xác thực của vấn đề này nhưng tôi cũng cảm thấy hơi bất an vì cũng hay để máy tính lên đùi sử dụng khi đi ra ngoài văn phòng. Do vậy tôi đã lên mạng tìm hiểu về các loại cách nhiệt cho laptop, tìm mua một chiếc để an tâm".

Còn bạn Bảo Châu, một sinh viên, tâm sự: "Em thường dùng laptop trong khuôn viên trường hay ngồi cà phê quán cóc nên việc đặt máy lên đùi là chuyện bình thường. Khi biết được thông tin này em bị bất ngờ vì nó có thể ảnh hưởng đến sức khỏe. Do vậy em cũng đang tìm mua một chiếc đế tản nhiệt để tránh hội chứng da nướng".

Đế tản nhiệt cho laptop có rất nhiều kiểu.

Trên thị trường có rất nhiều thương hiệu đế tản nhiệt với mẫu mã phong phú với mức giá từ 50.000 đến cả triệu đồng với tính năng làm mát máy tính, bảo vệ da tránh tiếp xúc trực tiếp với laptop. Anh Thanh Hiển, nhân viên kinh doanh một công ty máy tính tại đường Bùi Thị Xuân nhận xét lượng khách hàng đến hỏi thông tin và tìm mua các loại đế tản nhiệt bằng nhôm, mi-ca hoặc nhựa trong những ngày này có tăng lên.

Theo đại diện của một số trang mua bán trực tuyến, các sản phẩm tản nhiệt trước đây ít khi được quan tâm. Nhưng từ khi có thông tin "hội chứng da nướng", lượng giao dịch sản phẩm này tăng vọt. Các loại được mua nhiều là giá đỡ laptop thời trang, bàn kê laptop siêu gọn kết hợp với loa laptop..., giá cả tùy thuộc vào thương hiệu, loại tốt lên đến 1,5 triệu đồng. Đây là các giải pháp đơn giản nhưng hiệu quả cho việc bảo vệ sức khỏe của người tiêu dùng cũng như tăng tuổi thọ và hiệu suất hoạt động của máy tính.

Hà Mai