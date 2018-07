Người ven Hà Nội than khổ vì điện yếu, điều hòa chạy nhưng không mát / Tại sao điều hòa không mát

Trưa nay (5/7), anh Văn Quyền (Nam Từ Liêm, Hà Nội) bật điều hòa nhưng thiết bị không hoạt động. Sau khi gọi thợ kiểm tra, anh nhận được thông báo là do nhiệt độ ngoài trời quá cao, trong khi dàn nóng lại đặt chỗ khuất gió, bị mặt trời chiếu thẳng vào nên máy lạnh tự ngắt để bảo vệ. "Tôi không nghĩ rằng điều hòa cũng có lúc 'đình công' vì trời nóng như thế này", anh Quyền nói.

Trời nóng, điều hòa của một số gia đình tự ngắt do quá nhiệt hoạt động.

Quốc Bình, một thợ sửa chữa điện lạnh tại Hà Nội, cho biết trong hai ngày qua, anh liên tục nhận được điện thoại từ khách hàng cho biết điều hòa của họ không hoạt động hoặc làm lạnh rất yếu. "Anh em thợ đi kiểm tra thì ngoài các lỗi như hết gas, 'chết block', điện yếu thì không ít máy do nóng quá nên tự ngắt", anh cho hay. "Vào giữa trưa, nhiệt độ chỗ đặt cục nóng mà lên đến gần 50 độ C thì đa số điều hòa dân dụng đều ngừng hoạt động".

Theo anh Bình, khách hàng ít để ý còn nhân viên thì quên tư vấn nên phần lớn người dùng đều không biết rằng điều hòa cũng chỉ hoạt động trong một ngưỡng nhiệt nhất định. Ở chế độ làm lạnh, cục nóng (đặt ngoài trời) của điều hòa được thiết kế để hoạt động trong khoảng nhiệt 21-43 độ C. "Khi trời quá nắng, nhiệt từ cục nóng không thoát được dẫn đến không làm lạnh hoặc rất yếu", anh Bình giải thích. "Lúc này máy lạnh sẽ ngắt để bảo vệ thiết bị cũng như các linh kiện bên trong".

Cục nóng điều hòa được khuyến cáo lắp nơi thông thoáng, tránh mặt trời chiếu trực tiếp.

Một số công ty điều hòa cũng xác nhận điều hòa gia đình được thiết kế để hoạt động ổn định trong điều kiện ngoài trời dưới 43 độ C (trừ một số dòng đặc biệt có thể tới 46 độ C). "Khi nhiệt độ ngoài trời 43-50 độ C, máy vẫn có thể hoạt động trong thời gian ngắn nhưng hiệu suất làm lạnh sẽ giảm và tiêu tốn điện năng", đại diện công ty điện tử LG cho biết. "Còn nhiệt độ ngoài trời trên 50 độ C máy sẽ báo lỗi do sản phẩm vận hành trong điều kiện quá tải".

Để khắc phục vấn đề trên, chuyên viên của Panasonic khuyến cáo không lắp đặt cục nóng điều hòa tại các vị trí khó thoát nhiệt như không gian quá nhỏ, kín gió hoặc ngay dưới sát mái tôn bị mặt trời chiếu nắng trực tiếp. Hai cạnh bên của khối ngoài trời cần đặt cách tường trên 30 cm, cách ít nhất 10 cm so với mặt sau và 100 cm với mặt trước.

Theo thông báo của trung tâm khí tượng, miền Bắc và miền Trung bước sang ngày thứ năm của đợt nắng nóng gay gắt nhất trong năm. Hôm nay sẽ là đỉnh điểm của đợt nắng nóng, khả năng Hà Nội sẽ đạt ngưỡng 40 độ C, Nghệ An 41 độ C và Thanh Hóa 42 độ C. Tuy nhiên, nhiệt độ tại một số khu vực mà người dân đo được theo cách phổ thông có thể lên đến trên 45 độ C.

Đình Nam