Cuối tuần qua, Á hậu Huyền My có dịp trải nghiệm chiếc điện thoại Alpha One, cao cấp bậc nhất của thương hiệu Tonino Lamborghini. Chia sẻ sau khi sử dụng, Á hậu cho biết: ''Thiết kế sang trọng và lịch lãm của Alpha One làm toát lên khí chất của một quý ông thành đạt''.